«Сегодня мы пожинаем плоды». Гуренко - о причине вылета «Динамо» из Лиги Европы

Источник материала: Tut.by

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко после поражения от латвийской «Лиепае» (1:2) в 1-м квалификационном раунде Лиги Европы посетовал на плохую функциональную готовность футболистов, а также согласился с мнением, что игра команды в этом матче не соответствовала площадке — легендарному стадиону «Динамо».



Сергей Гуренко. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Проиграли закономерно, — признал Гуренко. — Первый тайм был просто ужасен. Планировали совсем по-другому играть. Думаю, может, много эмоций оставили в Бресте . Что поделать? Те моменты, которые у нас были, не реализовали, а две наши грубейшие ошибки привели к голам. Проигрывает та команда, которая допускает ошибки в обороне.

Думал, ребята будут мобилизованными и злыми. Пустые глаза… Видно, много эмоций отдали в последних матчах.

— Год назад вы добились прекрасной победы над «Зенитом» (4:0) на стадионе «Динамо» и сказали, что, не будь такого стадиона, не было бы и победы. А соответствует ли сегодня игра вашей команды тому, чтобы играть на стадионе «Динамо»?

— Сегодня — нет. Если вы немножко следите за нашей командой в плане, какая подготовка была у футболистов и что здесь творилось… Сегодня мы пожинаем плоды. Поверьте мне, что б ты ни просил, нельзя подготовить человека за… Вижу, что все соперники с учетом белорусских команд быстрее нас, выигрывают больше подборов, чем мы. Единоборства тоже решают матчи. А если ты не подготовлен, то никакое мастерство тебе не поможет. Если ты не готов, то как можно оттачивать мастерство? Игрок делает передачу, а у него нет сил, чтобы мяч быстро отыгрывать. Вот что нужно, что обыграть один в один? Как думаете? Сила. Любой прыжок вверх — сила. Единоборство — сила. А если ее нет, что ты сделаешь? Шины сдуты.

Для меня исход закономерен. Последние матчи сыграли на характере. Нельзя постоянно выигрывать только на характере. Все закономерно.

— «Динамо» выбыло из еврокубков. Что в этом позитивного?

— Не будет болеть голова, как в последних двух матчах. Хотя, уверен, ребята, которых мы дозаявим, усилят нас. Может, это и к лучшему то, что произошло. Надо набирать функционалку и сыграть вторую часть чемпионата Беларуси значительно сильнее, чем первую.

Мы должны сделать выводы. Побед не бывает без поражений. Не надо горевать. Мы видим, где мы находимся и какое у нас состояние. Нужно еще больше работать и отдаваться. Только через работу придет результат. В прошлом году мы бы прошли «Лиепаю». Нет никаких сомнений. Что поделать? Год на год не приходится.

— Мы знаем вас как темпераментного человека, но о поражении вы говорите спокойно? В чем причина? Это тренерский опыт или принятие результата в силу неготовности команды?

— Эмоциями делу не поможешь. У нас будет пауза, чтобы подготовиться к заключительному отрезку сезона. Придут новички. Предстоит сыграться. Впереди достаточно матчей с учетом чемпионата и игр в Кубке Беларуси. Нам надо сделать все возможное…

— Во время матча было объявлено о пожарной опасности . Работников стадиона и зрителей просили «покинуть помещение». О чем подумали вы? Может, о том, что нужно уводить команду?

— В первый раз слышу…

— Три раза прошло сообщение.

— Серьезно! В первый раз слышу.