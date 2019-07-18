Надбавка за стаж - до 54 рублей. Как изменят оплату труда медиков и как им будут считать зарплаты

Источник материала: Tut.by

Бюджетникам с 2020 года будут по-новому рассчитывать зарплаты. Среди основных изменений — тарифную ставку первого разряда намерены заменить базовой ставкой в 180 рублей, а надбавки и доплаты планируют устанавливать централизованно. При этом зарплаты медиков при введении новой системы оплаты труда не уменьшатся, обещают в Минздраве. В ведомстве пояснили , что изменится в оплате труда медиков и как будут рассчитываться их зарплаты.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Для медиков со следующего года значительно уменьшат количество действующих сейчас выплат, уточняют в ведомстве. Сейчас в здравоохранении предусмотрено больше 50 надбавок и доплат. «Предлагается оптимизировать их количество до 13 (9 стимулирующих надбавок и 4 компенсирующие доплаты). Сумма заработной платы каждого работника при введении новой системы оплаты труда не уменьшится. Будет осуществлено объединение многочисленных выплат в новые наименования с одновременным объединением их размеров в денежном эквиваленте», — заверяют в Минздраве.

Напомним, ранее в ведомстве заявляли о том, что намерены оптимизировать количество выплат до 12 (8 стимулирующих надбавок и 4 компенсирующие доплаты). Сейчас речь идет о 13.

В Минздраве уверяют, что «продолжат работу по повышению заработной платы работникам отрасли».

В ведомстве напоминают, что с 2020 года тарифная ставка первого разряда, которая составляет 36,4 рубля, заменяется на базовую ставку в 180 рублей, а вместо 27-размерной единой тарифной сетки введут 18-разрядную. При этом новая тарифная сетка предусматривает тарификацию должностей: врачей — с 7 по 11 тарифные разряды (7, 8, 9, 10, 11 тарифные разряды), средних медработников — с 3 по 6 тарифные разряды (3, 4, 5, 6 тарифные разряды).

Зарплата работников бюджетных организаций будет состоять из: оклада, стимулирующих (надбавки, премии) выплат, компенсирующих (доплаты) выплат, добавляют в Минздраве.



Данные с сайта Минздрава

Как часто будут повышать базовую ставку и как будут рассчитывать надбавку за стаж

Размер базовой ставки будет определяться ежегодно с учетом прогноза основных параметров социально-экономического развития страны, уточняют в Минздраве.

Надбавка за стаж работы в бюджетных организациях будет зависеть от стажа работы сотрудника в бюджетных организациях: до 5 лет — 10%; от 5 до 10 лет — 15%; от 10 до 15 лет — 20%; от 15 лет и выше — 30% и определяется по специальной формуле. Так, надбавку за стаж будут рассчитывать умножением базовой ставки на размер надбавки. К примеру, при стаже работы в 15 лет надбавка составит 54 рубля.

«Премирование работников будет производиться из средств, предусматриваемых в соответствующих бюджетах, в размере 5% от суммы окладов работников, — рассказывают в Минздраве. — Работникам будут производиться следующие надбавки и доплаты: надбавка за работу на условиях контрактной формы найма, доплата за ученую степень и ученое звание, за работу в сверхурочное время, в праздники, праздничные, выходные дни, а также за работу с вредными или в опасных условиях труда».

Единовременная выплата на оздоровление будет выплачиваться, как правило, при уходе в трудовой отпуск из расчета 0,5 оклада работника. Материальную помощь будет оказывать в связи с непредвиденными материальными затруднениями (0,3 среднемесячной суммы окладов работников).