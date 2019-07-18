ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Район развивается, но есть недостатки» — в Сморгони состоялась выездная коллегия Комитета госконтроля Гродненской области

18.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

«Район развивается, но есть недостатки» — в Сморгони состоялась выездная коллегия Комитета госконтроля Гродненской области

18 июля в Сморгони состоялась выездная коллегия Комитета государственного контроля Гродненской области, в которой приняли участие представители служб облисполкома, председатель районного исполнительного комитета Геннадий Хоружик и его заместители, руководители организаций, председатели сельисполкомов.

«Район развивается, но есть недостатки» — в Сморгони состоялась выездная коллегия Комитета госконтроля Гродненской области

Коллегии КГК предшествовала плановая комплексная проверка субъектов хозяйствования Сморгонского района. Специалисты госконтроля обращали внимание на выполнение предприятиями и организациями показателей социально-экономического развития, поручений Главы государства, соблюдение законодательства.

Как отметил председатель Комитета госконтроля Гродненской области Анатолий Дорожко, в целом Сморгонский район развивается динамично, высокого уровня достигла промышленность, в экономику привлекаются инвестиции. Но вместе с тем имеется ряд упущений и недостатков в работе предприятий промышленного и сельскохозяйственного профиля, в социальной сфере.

С информацией о проведенной проверке выступил председатель Лидского межрайонного Комитета государственного контроля Виктор Кондратов. Он рассказал о выявленных нарушениях и недостатках, принятых к нарушителям мерах воздействия.

«Район развивается, но есть недостатки» — в Сморгони состоялась выездная коллегия Комитета госконтроля Гродненской области

По своим направлениям работы пояснения дали заместители председателя райисполкома Татьяна Щеберяко, Сергей Медвецкас, Геннадий Бычко, начальник землеустроительной службы Юрий Богма и заместитель начальника финансового отдела Татьяна  Шульвинская.

Итоги выездной коллегии подвел председатель Комитета государственного контроля Гродненской области Анатолий Дорожко.

shliah.by
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
18 июля в Сморгони состоялась выездная коллегия Комитета государственного контроля Гродненской области, в которой приняли участие представители служб...
 
Новости дня
Новости разные
 
П'яны матацыкліст вёз дзяцей і, уцякаючы ад ДАІ, упаў (відэа)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика