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«Район развивается, но есть недостатки» — в Сморгони состоялась выездная коллегия Комитета госконтроля Гродненской области
18.07.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
18 июля в Сморгони состоялась выездная коллегия Комитета государственного контроля Гродненской области, в которой приняли участие представители служб облисполкома, председатель районного исполнительного комитета Геннадий Хоружик и его заместители, руководители организаций, председатели сельисполкомов.
Коллегии КГК предшествовала плановая комплексная проверка субъектов хозяйствования Сморгонского района. Специалисты госконтроля обращали внимание на выполнение предприятиями и организациями показателей социально-экономического развития, поручений Главы государства, соблюдение законодательства.
Как отметил председатель Комитета госконтроля Гродненской области Анатолий Дорожко, в целом Сморгонский район развивается динамично, высокого уровня достигла промышленность, в экономику привлекаются инвестиции. Но вместе с тем имеется ряд упущений и недостатков в работе предприятий промышленного и сельскохозяйственного профиля, в социальной сфере.
С информацией о проведенной проверке выступил председатель Лидского межрайонного Комитета государственного контроля Виктор Кондратов. Он рассказал о выявленных нарушениях и недостатках, принятых к нарушителям мерах воздействия.
По своим направлениям работы пояснения дали заместители председателя райисполкома Татьяна Щеберяко, Сергей Медвецкас, Геннадий Бычко, начальник землеустроительной службы Юрий Богма и заместитель начальника финансового отдела Татьяна Шульвинская.
Итоги выездной коллегии подвел председатель Комитета государственного контроля Гродненской области Анатолий Дорожко.
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«Район развивается, но есть недостатки» — в Сморгони состоялась выездная коллегия Комитета госконтроля Гродненской области
18 июля в Сморгони состоялась выездная коллегия Комитета государственного контроля Гродненской области, в которой приняли участие представители служб...
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