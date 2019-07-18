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МИД рассказал, что делать белорусам, чтобы попасть в Израиль

18.07.2019 21:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство иностранных дел Беларуси заявляет о росте количества белорусских граждан, которым отказывают во въезде в Израиль. В связи с этим ведомство разработало советы, которых следует придерживаться во время визитов в страну.

Во время туристической, паломнической, служебной, гостевой поездки или поездки на лечение необходимо иметь обратный авиабилет и медицинскую страховку на все время визита, передает "Белсат".

Во время гостевой поездки необходимо иметь приглашение принимающих лиц, их адрес и телефоны, ксерокопию удостоверения личности. При спорных ситуациях нужно просить работников иммиграционной службы связаться с этими лицами, чтобы подтвердить их готовность принять гостей.



Во время туристической и паломнической поездки необходимо иметь договор с туристической компанией, обратный билет, программу тура и оплаченную бронь гостиницы или подтверждение проживания в монастырях, во время поездки на лечение – соответствующее письмо из израильского медицинского учреждения.

Во время всех поездок необходимо иметь достаточную сумму наличных денег или выписку с карт-счета и кредитную карту.

Необходимо воздерживаться от поездок на приглашение граждан Беларуси, которые не имеют израильского гражданства или находятся в стране с рабочей визой, а также во время рассмотрения поданных документов для репатриации в Израиль.

Во время поездки к мужу или жене – гражданину Израиля необходимо иметь приглашение, оформленное мужем или женой в МВД Израиля.

Стоит не удалять контакты или переписку на мобильном телефоне и быть готовым объяснить происхождение израильского номера в телефоне.


При разговоре с работниками иммиграционных служб нужно вести себя спокойно и уверенно, на все вопросы отвечать правдиво и с достоинством.

Если вам все же откажут во въезде, необходимо попросить детально объяснить причины отказа на понятном вам языке, порядок обжалования решения, попросить связаться с родными, чтобы предупредить их о возвращении.

Напомним, что с 26 мая 2015 года между Беларусью и Израилем действует безвизовый режим.
 
 
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Министерство иностранных дел Беларуси заявляет о росте количества белорусских граждан, которым отказывают во въезде в Израиль. В связи с этим ведомство...
 
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