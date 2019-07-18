МИД рассказал, что делать белорусам, чтобы попасть в Израиль

"Белсат" . Во время туристической, паломнической, служебной, гостевой поездки или поездки на лечение необходимо иметь обратный авиабилет и медицинскую страховку на все время визита, передает





Во время гостевой поездки необходимо иметь приглашение принимающих лиц, их адрес и телефоны, ксерокопию удостоверения личности. При спорных ситуациях нужно просить работников иммиграционной службы связаться с этими лицами, чтобы подтвердить их готовность принять гостей.











Во время туристической и паломнической поездки необходимо иметь договор с туристической компанией, обратный билет, программу тура и оплаченную бронь гостиницы или подтверждение проживания в монастырях, во время поездки на лечение – соответствующее письмо из израильского медицинского учреждения.





Во время всех поездок необходимо иметь достаточную сумму наличных денег или выписку с карт-счета и кредитную карту.





Необходимо воздерживаться от поездок на приглашение граждан Беларуси, которые не имеют израильского гражданства или находятся в стране с рабочей визой, а также во время рассмотрения поданных документов для репатриации в Израиль.





Во время поездки к мужу или жене – гражданину Израиля необходимо иметь приглашение, оформленное мужем или женой в МВД Израиля.





Стоит не удалять контакты или переписку на мобильном телефоне и быть готовым объяснить происхождение израильского номера в телефоне.









При разговоре с работниками иммиграционных служб нужно вести себя спокойно и уверенно, на все вопросы отвечать правдиво и с достоинством.





Если вам все же откажут во въезде, необходимо попросить детально объяснить причины отказа на понятном вам языке, порядок обжалования решения, попросить связаться с родными, чтобы предупредить их о возвращении.





Напомним, что с 26 мая 2015 года между Беларусью и Израилем действует безвизовый режим.



