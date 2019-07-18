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Лукашенко назвал строительство АЭС успешным примером сотрудничества с Россией

18.07.2019 21:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Что еще говорил глава Беларуси на форуме в Санкт-Петербурге.

Александр Лукашенко, кроме прочего, назвал Владимира Путина лучшим другом и признал ведущую роль России в Союзном государстве. Он сказал, например, что Беларусь хочет учиться у России передовым технологиям и знаниям, пишет Газета.ru.

По его словам, научно-техническое сотрудничество двух стран интенсивно развивается в разных сферах:

— Наша прагматичная цель — подтянуться за старшим братом, научиться тому, что он хорошо умеет, и научить самих белорусов этим компетенциям.


Примером успешного сотрудничества, по его мнению, является строительство АЭС:

— Как раз является атомная станция, которая сегодня под руководством российских специалистов сооружается, но где подавляющее большинство работает белорусов.

Таким образом, сказал Лукашенко, белорусы учатся тем «передовым технологиям, самым современным продвинутым, которыми когда-то обладал Советский Союз, а ныне Россия».
 
 
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Что еще говорил глава Беларуси на форуме в Санкт-Петербурге.
 
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