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В Гомеле отметили Международный день Нельсона Манделы

18.07.2019 21:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

День Нельсона Манделы отмечают в мире с 2009 года по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН.



18 июля правозащитники Гомеля отметили Международный день Нельсона Манделы – день, посвященный ценностям первого демократически избранного президента Южной Африки.

Андрей Стрижак, Мария Тарасенко и Леонид Судаленко в наиболее людных местах города раздали свыше 500 экземпляров спецвыпуска газеты «Народная воля», рассказывающего о преследованиях за инакомыслие в Беларуси, передает gomelspring.org.

День Нельсона Манделы отмечают в мире с 2009 года по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН. Идея этого праздника в том, что каждый человек может изменить мир и внести вклад в позитивные изменения, став волонтером или выполняя работы на благо общества.

Нельсон Мандела был миротворцем мирового масштаба. Он преданно служил человечеству, стараясь урегулировать конфликты, устранить межрасовую вражду, защищал и продвигал права человека, выступал за равенство и защиту уязвимых групп, боролся с нищетой и пропагандировал социальную справедливость. Будет справедливым сказать, что Нельсон Мандела боролся за мир во всем мире.

Будучи заметным политическим лидером еще с юности, Нельсон Мандела был осужден к пожизненному заключению и провел за решеткой 27 лет. В знак уважения к наследию покойного президента Южной Африки, Генеральная Ассамблея ООН назвала международные правила обращения с заключенными «Правилами Нельсона Манделы».


«Считается, что невозможно хорошо понять страну, пока не побываешь в тюрьме этой страны. Не следует судить о стране на основании того, как в ней относятся к представителям высшего общества, судите страну по отношению к тем, кто находится на низшем уровне», - говорил Нельсон Мандела.

18 июля – это день рождения Нельсона Манделы. В этот день правозащитники и активисты всего мира сделают что-то во имя ценностей знаменитого гуманиста и миротворца. Так, Генассамблея ООН отмечает 18 июля неофициальное пленарное заседание, где прозвучит послание Генсека ООН Антонио Гуттериша:

«В этот день мы воздаем должное выдающемуся мировому защитнику достоинства и равенства и одному из самых знаковых и вдохновляющих лидеров нашего времени. Нельсон Мандела был примером мужества, сострадания и приверженности свободе, миру и социальной справедливости. Он жил по этим принципам и был готов пожертвовать своей свободой и даже жизнью ради них.

Призывы Нельсона Манделы к социальной сплоченности и прекращению расизма особенно актуальны сегодня, когда ненавистнические высказывания бросают тень на все человечество. Работая вместе ради мира, стабильности, устойчивого развития и прав человека для всех, нам было бы полезно вспомнить пример, поданный Нельсоном Манделой.

Лучший способ воздать должное – действовать. Послание Нельсона Манделы миру предельно ясно. Каждый из нас может подняться и действовать ради перемен. Мы все обязаны это сделать. В этот день размышлений о жизни и работе Нельсона Манделы давайте почтим его наследие и будем подражать его примеру”.
 
Теги: Гомель
 
 
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День Нельсона Манделы отмечают в мире с 2009 года по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН.
 
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