В Литве задержали фигуранта дела о загрязнении «Дружбы»

svoboda.org . Интерпол задержал в Литве одного из фигурантов дела о загрязнении нефтепровода Дружба — бывшего директора компании "Самаратранснефть-терминал" Романа Ружечко. В мае он был заочно арестован Самарским областным судом и объявлен в розыск. По версии следствия, бизнесмен может быть причастен к закачке загрязнённой нефти в трубопровод, из-за чего были нарушены поставки топлива в восемь европейских стран, передает





Ружечко был задержан 17 июля в Вильнюсе, утверждают источники агентств "Интерфакс" и ТАСС. По версии следствия, загрязнение "Дружбы" произошло через терминал самарской компании, куда поступала нефть от нескольких малых производителей. Разбавив нефть хлорограническими соединениями, злоумышленники планировали скрыть хищения, настаивает Министерство энергетики России.





20 апреля белорусский государственный концерн "Белнефтехим" обнаружил загрязнение поступающей из России нефти соединениями хлора. Россия была вынуждена прекратить экспорт по трубопроводу "Дружба" через Беларусь и морем через порт Усть-Луга. Польше, Чехии и Венгрии пришлось использовать резервы, чтобы компенсировать нехватку поставок. Были нарушены поставки на Украину, германию и в страны Балтии.









Беларусь оценила ущерб от грязной нефти в сотни миллионов долларов и уже заявила, что будет требовать компенсации. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту загрязнения нефти. Арестованы девять человек, двое отпущены под подписку о невыезде, ещё двое, включая Ружечко, объявлены в международный розыск.





В четверг агентство Reuters сообщило, что "Транснефть" предложила подмешивать загрязнённую нефть в основной поток поставок, чтобы избавиться от нескольких миллионов тонн некачественного сырья. По данным агентства, Министерство энергетики уже одобрило предложение несмотря на недовольство нефтяных компаний.



