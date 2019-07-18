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Геннадий Федынич: Если власти хотели уничтожить профсоюз РЭП, то эффект оказался обратный

18.07.2019 21:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

После вынесения приговора количество членов профсоюза только увеличилось.

Лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич рассказал palitviazni.info о том, чем занимается сейчас, и почему власти не достигли цели, когда начали "дело профсоюзов".

"Если они хотели уничтожить нашу организацию, то эффект оказался обратный, - говорит Геннадий Федорович. - Во-первых, благодаря широкому резонансу о нашем профсоюзе узнало множество людей, которые до этого даже и не слышали, что такой существует. Во-вторых, после вынесения приговора количество членов профсоюза только увеличилось ... "

Напомним, что лидеры профсоюза РЭП Геннадий Федынич и Игорь Комлик были признаны виновными по ч.2 ст.243 Уголовного кодекса Республики Беларусь (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).

24 августа 2018 г. суд Советского района приговорил профсоюзных руководителей на 4 года ограничения свободы без направления в учреждения открытого типа.

В отношении Игоря Комлика режим "домашней химии" начал действовать с 19 декабря прошлого года, в отношении Геннадия Федынича - с 4 января этого года. Правозащитники назвали это дело политически мотивированным.

"Как известно, по решению суда мне запрещено занимать руководящие должности сроком на 5 лет, поэтому сейчас обязанности председателя профсоюза РЭП исполняет Зинаида Михнюк, - говорит Геннадий Федынич. - Я сейчас работаю советником-консультантом, но, по сути, ничего не изменилось. Профсоюз РЭП - это команда, разве что я не имею право подписывать какие-то документы".

По словам Федынича, когда власти хотели уничтожить организацию, то эффект оказался обратный.


"Раньше многие вообще не знали о профсоюзе РЭП, а после резонанса к нам стали приходить люди и записываться в организацию, - отмечает профсоюзный лидер. - Волна была достаточно серьезная - за квартал в профсоюз вступили не менее 100 человек ".

Еще один фигурант "дела профсоюзов" Игорь Комлик отмечает, что некоторые неудобства в работе после приговора все-так есть.

"Два года следователи не могут технику вернуть, которую забрали во время обысков еще в августе 2017 года, - возмущается он. - В 2011 году у нас уже забирали компьютерную технику, а после того, как вернули, она была в нерабочем состоянии. Видимо, специально сломали. Не исключаю, что такая же судьба постигла и эту технику, а потому и затягивают с возвратом ".
 
 
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После вынесения приговора количество членов профсоюза только увеличилось.
 
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