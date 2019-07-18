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В кухонном шкафу нет ничего, кроме риса? Давайте его приготовим

18.07.2019 23:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В жизни каждого человека может случиться такой кризис, что в холодильнике ничего, полки пустые и даже лапша быстрого приготовления предательски закончилась, оставив человека голодать. Но, эй, вон там есть упаковка риса, которая осталась с незапамятных времён! Похоже, пришло время с ней разобраться. 

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Рассмотрим самый простой вариант – рассыпчатый рис. Для начала высыпьте зёрна на мелкое сито или дуршлаг, а затем промойте под холодной водой. Это избавит рис от лишнего крахмала. Мойте тщательно, вода после помещения зёрен в воду не должна помутнеть. Если так случилось, промойте рис ещё раз. Вода с зёрнами должна остаться прозрачной.

Рис можно варить сразу, но если дать ему постоять в воде полчаса-час, то потом он сварится вдвое быстрее. Есть даже целое искусство вычисления правильного количества воды для того или иного сорта риса. Главное, чтобы над зёрнами был слой воды в 3-5 см. В противном случае, когда рис разварится, процесс варки может плавно перейти в процесс жарки.   

В кухонном шкафу нет ничего, кроме риса? Давайте его приготовим
Фото: pixabay.com

Итак, варим. Сперва доведите воду до кипения, а затем добавьте туда рис. Перемешайте. Иногда в воду добавляют немного масла, чтобы рис не прилипал к кастрюле. Когда вода начнёт бурлить, уменьшите огонь до минимума и накройте крышкой. Кстати, если предварительно не промывать зёрна и тщательно мешать их во время варения, то получится каша, а не рассыпчатый рис.

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Белый рис варится до 20 минут. Пропаренный рис – 30 минут. Коричневый рис – 40 минут. Дикий рис – до 60 минут. Впрочем, всегда действует старый добрый способ: вынуть рисинку, подуть на неё и попробовать. Твёрдая – не готово. Мягкая – можно есть!

Когда рис будет готов, слейте воду. Самый простой способ – высыпать содержимое кастрюли на дуршлаг. Кстати, зёрна этого растения отлично пропитываются приправами, так что можно экспериментировать. Если у вас мало кулинарного опыта, то лучше отложить горсть зёрен, посолить/поперчить их и посмотреть, что получится. Если же солить/перчить сразу весь сваренный рис, то есть риск сделать его несъедобным.

В кухонном шкафу нет ничего, кроме риса? Давайте его приготовим
Фото: pixabay.com

Следующий раздел предназначен только для опытных пользователей, способных рассчитать правильное соотношение воды и риса, владеющих навыком получать желаемую консистенцию и никогда не переваривать зёрна.

Готовим рис для суши!

Для начала возьмите особый японский рис. Если такого нет, подойдёт круглозёрный. Промойте его 5-7 раз и поместите в ёмкость с водой. Всплывшие зёрна убираем, пригодятся в другой раз.

Промытый рис помещается в кастрюлю и заливается холодной водой в пропорции 1 : 1,5. Добавляем кусочек водорослей нори для вкуса, но перед закипанием их нужно удалить.

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В кухонном шкафу нет ничего, кроме риса? Давайте его приготовим
Фото: pixabay.com

Варим под крышкой. До закипания на среднем огне, после – на минимальном около 15 минут. Когда рис будет готов – сливайте воду, а затем позвольте зёрнам постоять 15 минут.   

Далее нужно приготовить специальную заправку. В другую ёмкость наливаем 2 столовые ложки рисового уксуса, добавляем 1 чайную ложку сахара и 1 чайную ложку соли. Затем нагреваем на среднем огне, пока кристаллы сахара и соли не растворятся.

Когда заправка будет готова, полейте ею уже слегка остывший рис и перемешайте деревянной лопаткой. Теперь можно готовить суши.   

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