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Минск в красках: фестиваль Vulica Brasil стартует 29 июля

18.07.2019 23:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В очередной раз встречаем бразильский фестиваль урбан-арта Vulica Brasil, который пройдет в Минске с 29 июля по 11 августа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минск в красках: фестиваль Vulica Brasil стартует 29 июля

Посетят нас не только бразильские художники и артисты, но и гости из других стран. В 2019 году темой фестиваля будет охрана окружающей среды и утилизации отходов.

Минск в красках: фестиваль Vulica Brasil стартует 29 июля

В дни мероприятия столичные дома особенно красочны. Еще с прошлого раза столичные дома были разрисованы живыми граффити.

Минск в красках: фестиваль Vulica Brasil стартует 29 июля

Минск в красках: фестиваль Vulica Brasil стартует 29 июля

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Новости Беларуси. В очередной раз встречаем бразильский фестиваль урбан-арта Vulica Brasil, который пройдет в Минске с 29 июля по 11 августа, сообщили в программе...
 
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