В Любани используют альтернативный вид топлива, который позволяет сэкономить при оплате коммуналки

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Коммунальщики области готовятся к отопительному сезону, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.





Все больше хозяйств переходит на альтернативные виды топлива, а в новых домах устанавливаются автоматизированные системы регулирования, которые помогают существенно сэкономить.



