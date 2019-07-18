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В Любани используют альтернативный вид топлива, который позволяет сэкономить при оплате коммуналки

18.07.2019 23:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Коммунальщики области готовятся к отопительному сезону, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Любани используют альтернативный вид топлива, который позволяет сэкономить при оплате коммуналки

Все больше хозяйств переходит на альтернативные виды топлива, а в новых домах устанавливаются автоматизированные системы регулирования, которые помогают существенно сэкономить.

В Любани используют альтернативный вид топлива, который позволяет сэкономить при оплате коммуналки

Как идет подготовительный процесс в Любани смотрите в видеоматериале

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Новости Беларуси. Коммунальщики области готовятся к отопительному сезону, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Все больше хозяйств переходит на...
 
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