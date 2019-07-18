Как китайский бизнес приходит в Беларусь

Источник материала: Ежедневник





Приход китайского бизнеса в Беларусь начался с масштабных проектов, вроде парка «Великий камень». Вслед за крупным бизнесом нашей страной заинтересовались и «поднебесные» компании средних размеров.

О том, в чем интерес китайского бизнеса и как найти будущих восточных партнеров, рассказал начальник управления корпоративного бизнеса Банка Дабрабыт Сергей Близнюк.

- Какие ключевые особенности работы с китайскими компаниями?

- Для нас развитие сотрудничества с частными и государственными компаниями из этого региона на сегодняшний день является одним из стратегически важных направлений. Активную работу с данным сегментом клиентов Банк Дабрабыт начал в 2018 году, когда на территории Индустриального парка «Великий камень» был открыт ЦБУ, оказывающий весь спектр банковских услуг как юридическим, так и физическим лицам. Анализируя накопленный за это время опыт, можно сказать, что взаимодействие с данными клиентами несет в себе много особенностей, связанных как с выстраиванием отношений с партнерами, так и с менталитетом, которые нужно учитывать. Сейчас мы прикладываем максимум усилий, чтобы найти понимание китайского рынка и предложить лучшие решения.

Параллельно с открытием отделения банка на территории индустриального парка, для качественного обслуживания китайских компаний банком запущен и успешно реализовывается проект China Desk. В штате управления работает эксперт из Китая, который выстраивает доверительные отношения с китайскими государственными и частными компаниями. Также одной из его задач является консультирование представителей белорусского бизнеса, желающих начать сотрудничать с новым для себя регионом, помогает разобраться во всех особенностях двухстороннего сотрудничества. Он прекрасно говорит на китайском, русском и английском языках.

Благодаря поддержке руководителей Беларуси и Китая в реализации проекта «Великий камень» китайские предприятия проявляют повышенный интерес к нашей стране с точки зрения инвестиций в ее экономику. При этом качественное банковское сопровождение при реализации планируемых проектов имеет существенное значение. Помимо стандартных продуктов и услуг, которые представлены на банковском рынке Республики Беларусь, клиенты Банка Дабрабыт получают и ряд уникальных услуг. Одной из таких является возможность проверки через дистанционные каналы обслуживания деловой репутации своих действующих и потенциальных партнеров.

- Как проверить контрагента?

- У Банка Дабрабыт есть система проверки добросовестности контрагентов с базой данных по компаниям из Беларуси и России. Пока похожего сервиса по китайским компаниям нет. Однако, используя имеющиеся у нас знания и опыт в части специфики работы бизнеса в Китае, банк всегда готов помочь проверить китайского контрагента, рассказать про его деловую репутацию. Кроме того, мы точно также можем помочь китайскому бизнесу провести проверку белорусской компании.

- Какие услуги пользуются большей популярностью?

- Так как китайский бизнес только осваивается в Беларуси, то сейчас наиболее востребован комплексный подход, когда банк помогает по самым разным направлениям: от открытия и сопровождения счета, до консультаций по местному законодательству и решения возникающих вопросов при заключении или реализации сделок.

Важный пункт – оперативность расчетов. Например, приход денег от головной компании в Республику Беларусь для дальнейшего их направления на цели реализации конкретных проектов или любые другие расчеты с китайскими контрагентами. Все эти операции проходят так же оперативно, как и с белорусскими предприятиями. Мы можем при желании клиента максимально оперативно провести платеж по какому-то важному контракту, используя свои пути и взаимоотношения с другими банками.

Также следует отметить, что одной из основных банковских услуг, используемых китайскими компаниями является осуществление валютно-обменных операций. Это связано с тем, что практически все денежные средства, перечисляемые ими в Беларусь для финансирования их проектов, перечисляются в долларах США и китайских юанях, тогда как расчеты внутри страны между резидентами, как правило, по нашему законодательству должны осуществляться в белорусских рублях. Обратная ситуация, когда полученную выручку требуется в рамках имеющихся обязательств вернуть в головную компанию в Китае. С гордостью хочу сказать, что Банк Дабрабыт по итогам 2018 года является лидером по объему торгов на биржевом валютном рынке и предлагает нашим клиентам одни из лучших курсов на рынке и иные уникальные сервисы по FX-операциям.

Что касается белорусского бизнеса, который уже работает с Китаем, то в большинстве случаев – это долгосрочные инвестиционные проекты. И для них также важны оперативность и гибкость в расчетах, которые Банк Дабрабыт готов обеспечить. Плюс к этому в отношении белорусско-китайских экспортных контрактов работают все популярные банковские услуги: экспортный факторинг, банковские гарантии, аккредитивы и т.д.

- Какие валюты наиболее востребованы компаниями при осуществлении расчетов между Беларусью и Китаем?

- Что касается нашего банка, больше всего востребованы две валюты: доллары США и российские рубли. При этом во взаиморасчетах более 80% занимают доллары США, 15% - российские рубли, также незначительный объем платежей осуществляется в китайских юанях и евро.

- Каковы планы у банка по развитию белорусско-китайского направления?

- Сейчас мы активно ведем переговоры с Банком развития Китая, чтобы понять какие инвестиционные проекты Поднебесной мы можем поддержать на территории нашей страны. Также планируем наращивать долю в расчетах между белорусскими и китайскими компаниями. Что касается резидентов парка «Великий камень», то банк будет продолжать активно сотрудничать с теми компаниями, которые уже стали клиентами банка, а также мы открыты к сотрудничеству с теми, кто еще не используют наши услуги. А глобальной целью является приход большей части компаний парка на обслуживание в наш банк.

- Какие направления сотрудничества больше всего интересуют компании из Китая в Беларуси?

- Если смотреть в отраслевом разрезе, полагаю, что наибольший удельный вес занимает строительство, далее в сфере их интересов можно отметить производство, логистику, торговлю (импорт и экспорт), и IT сферу.

Что касается проекта «Великий камень», то в настоящее время количество зарегистрированных резидентов достигло 55. К 2020 году стоят планы по привлечению более 100 резидентов с объемом инвестиций не менее 2 млрд. долларов США.

В настоящее время импорт из Республики Беларусь вызывает больший интерес у частного китайского бизнеса, по сравнению с предыдущим годом. Основное направление данных компаний – торговля (экспорт в Китай пищевых продуктов). Так, экспорт белорусского продовольствия в Китай в 2018 году вырос в 4,4 раза по сравнению с 2017-м.

Все это говорит о высоком потенциале в развитии взаимоотношений между странами и их компаниями-резидентами по различным направлениям.

- Какие знаковые проекты и сделки за последнее время можно отметить со стороны китайского бизнеса в Беларуси?

- Одним из наиболее значимых проектов с участием китайского финансирования является строительство Славкалием горно-обогатительного комбината на территории нашей страны, по данному проекту общий объем привлеченных у Банка развития Китая средств составит 1,4 млрд долларов. Также к знаковым проектам считаю необходимым отнести строительство и ввод в эксплуатацию завода по производству легковых автомобилей Geely, уровень локализации в этом проекте уже превысил 50%. При этом существует большое количество проектов в различных сферах деятельности и каждый из них имеет свою значимость для развития экономики нашей страны.