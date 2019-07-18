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Вниманию автомобилистам!!! По ул. Коржа в г. Солигорске временно перекрыли участок автодороги.

19.07.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


8 июля 2019 15:57 2613

Вниманию автомобилистам!!! По ул. Коржа в г. Солигорске временно перекрыли участок автодороги.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Ксения Молчанова.

Перекрыт участок автодороги от ул. Коржа, 5Б до проезда Паркового. Автовладельцы  не смогут им воспользоваться с 8 июля до 23 августа.

Вниманию автомобилистам!!! По ул. Коржа в г. Солигорске временно перекрыли участок автодороги.

Причина перекрытия участка – работы по замене тепловой сети, которые выполнит СУ-149 ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции».

Автовладельцы, будьте внимательны и вежливы на дорогах Солигорска!!!

Вниманию автомобилистам!!! По ул. Коржа в г. Солигорске временно перекрыли участок автодороги.

Автор статьи и фото: Елена ГУМЕНЮК.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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8 июля 2019 15:57 2613 Вниманию автомобилистам!!! По ул. Коржа в г. Солигорске...
 
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