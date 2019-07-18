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Вниманию автомобилистам!!! По ул. Коржа в г. Солигорске временно перекрыли участок автодороги.
19.07.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
8 июля 2019 15:57 2613
Вниманию автомобилистам!!! По ул. Коржа в г. Солигорске временно перекрыли участок автодороги.
Перекрыт участок автодороги от ул. Коржа, 5Б до проезда Паркового. Автовладельцы не смогут им воспользоваться с 8 июля до 23 августа.
Причина перекрытия участка – работы по замене тепловой сети, которые выполнит СУ-149 ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции».
Автор статьи и фото: Елена ГУМЕНЮК.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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8 июля 2019 15:57 2613 Вниманию автомобилистам!!! По ул. Коржа в г. Солигорске...
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