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В Бресте состоялся вечер «Знакомства с танцами разных культур»

19.07.2019 06:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

18 июля 2019 года в пространстве «Грунтоўня» прошел первый из двух вечеров «Знакомства с танцами разных культур». 

В Бресте состоялся вечер «Знакомства с танцами разных культур»

В Брест из Польши впервые приехала хореограф с 20-летним стажем Ивона Джерма. На диво спокойная, доброжелательная, понятная и как-то сразу знакомая. Хотя только Ирина Гибашова, организатор мероприятия, знает Ивону около 6 лет. Уже после первой встречи и танцев в общем круге Ирина решила познакомить брестчан с этим замечательным человеком и ее фантастическими по энергетике танцами.

В Бресте состоялся вечер «Знакомства с танцами разных культур»

С древних времен люди во всем мире собирались в круг, брали друг друга за руки, объединяясь для защиты и увеличения силы рода. Ивона объяснила – и каждый из присутствующих смог убедиться на себе -, что все имеет значение: положение сомкнутых рук, направление движения ног и всего тела, свой особый ритм каждого танца.

У бразильцев, русских, евреев, греков, армян, индусов, балканских и других народов мира танцы похожи и отличаются одновременно. Ритм на 2, 3, 6 ил 8 счетов. Плавные кружения, напоминающие трепет ветвей деревьев, волнующуюся воду, всплески огня, дающие силы и тепло. Соединение рук. Слияние слов, мыслей и чувств. Мы похожи и все вместе. Каждый в отдельности – личность, способная изменить мир вокруг одним движением рук, ног, глаз...

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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  18 июля 2019 года в пространстве «Грунтоўня» прошел первый из двух вечеров «Знакомства с танцами разных культур». В Брест из Польши впервые приехала хореограф с...
 
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