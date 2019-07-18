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Спикер мира: в белорусском МИД открылась выставка в честь Андрея Громыко
19.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Архивные документы и личные фотографии. В белорусском Министерстве иностранных дел открылась выставка, посвященная легендарному «Мистеру Нет». Сегодня 110 лет со дня рождения самого известного советского дипломата Андрея Громыко, передает «МИР 24».
На выставке – фотографии из личных архивов, копии документов, выдержка из автобиографии. Многие экспонаты еще не были представлены широкой общественности. Библиотеке белорусского МИД передали несколько раритетных изданий о Громыко, в том числе журнал «Шпигель» 59-го года.
Громыко называют спикером мира. Он участвовал в урегулировании послевоенных международных отношений. Дипломат, один из создателей ООН, его подпись стоит в уставе. Подготовленные при участии Громыко соглашения до сих пор – основа глобальной безопасности. Это договоры о нераспространении ядерного оружия, об ограничении стратегических вооружений.
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Подготовленные при участии Громыко соглашения до сих пор остаются основой глобальной безопасности.
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