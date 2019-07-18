Спикер мира: в белорусском МИД открылась выставка в честь Андрея Громыко

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Архивные документы и личные фотографии. В белорусском Министерстве иностранных дел открылась выставка, посвященная легендарному «Мистеру Нет». Сегодня 110 лет со дня рождения самого известного советского дипломата Андрея Громыко, передает «МИР 24».



Он родом из белорусской деревни Старые Громыки. Больше четверти века был министром иностранных дел СССР. Так долго этот пост не занимал никто. При Громыко сменились пять генсеков Советского Союза и восемь президентов США.

На выставке – фотографии из личных архивов, копии документов, выдержка из автобиографии. Многие экспонаты еще не были представлены широкой общественности. Библиотеке белорусского МИД передали несколько раритетных изданий о Громыко, в том числе журнал «Шпигель» 59-го года.

«Здесь приводится карикатура на него. Он стоит перед шкафом и раздумывает, чтобы ему надеть: костюм ангела или костюм военачальника. Приводится его фотография во фраке, когда он работал в посольстве в Лондоне», – рассказал генеральный консул Беларуси в Мюнхене Андрей Кулаженко.

Громыко называют спикером мира. Он участвовал в урегулировании послевоенных международных отношений. Дипломат, один из создателей ООН, его подпись стоит в уставе. Подготовленные при участии Громыко соглашения до сих пор – основа глобальной безопасности. Это договоры о нераспространении ядерного оружия, об ограничении стратегических вооружений.



На его родине, в Гомеле, установлен бронзовый бюст, в городе Ветка именем Андрея Громыко названа улица. В Москве, в Леонтьевском переулке, на доме, где жил государственный деятель, висит мемориальная доска.