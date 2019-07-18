Бесплатно на 100 лет и в собственность. На каких условиях выделяют землю для посольств в Минске

Источник материала: Tut.by

Недавно мы рассказывали о земельных участках, которые выделены в аренду за один доллар в год посольствам Китая и ОАЭ . Такой порядок цифр удивил некоторых читателей, поэтому мы решили узнать, а на каких условиях предоставлена земля другим диппредставительствам. Как оказалось, подходы во многих случаях разные.

Казахстан



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Новое посольство Казахстана расположено рядом с будущим китайским. Участок в 0,86 гектара передан диппредставительству в 2014 году на 49 лет с ежегодной арендной платой в один доллар.

Туркменистан



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Посольство Туркменистана тоже находится в том же престижном квадрате. Этой стране 0,73 гектара земли предоставлено в 2015 году на 49 лет. Плата та же — доллар в год.

США



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Посольство США находится на Старовиленской. Земельный участок 0,49 гектара принадлежит на праве постоянного пользования Министерству иностранных дел Беларуси. Дата госрегистрации — 2002 год. Срок действия не установлен.

Россия



Фото: TUT.BY

Посольство России находится на Нововиленской. Участок в 1,7 гектара передан диппредставительству РФ в безвозмездное пользование на 99 лет — с 2005 по 2104 годы.

Иран



Фото: Николай Гридюшко, TUT.BY

Посольство Ирана расположено на участке в 0,7 гектара на Старовиленском тракте. Земля передана диппредставительству в 2010 году в аренду на 49 лет. Ежегодная плата — около 3,6 тысячи рублей.

Азербайджан



Посольство во время стройки. Фото: Николай Гридюшко, TUT.BY

Посольство Азербайджана находится в том же районе — на Старовиленском тракте. Земельный участок в 0,25 гектара передан в аренду диппредставительству в 2012 году на сто лет с арендной платой в один доллар в год.

Польша



Изображение: «Карты.Яндекс»

Посольство Польши строится между иранским и азербайджанским. Участок в 0,4 гектара передан в 2013 году диппредставительству в аренду на 49 лет. Ежегодная плата — около 15,7 тысячи рублей.

Украина



Изображение: «Карты Яндекс»

Посольство Украины находится рядом с американским — на улице Коммунистической. Участок в 0,46 гектара передан диппредставительству в аренду до 2095 года. Стоимость не указана.

Венесуэла



Изображение: «Карты.Яндекс»

Посольство Венесуэлы находится на улице Куйбышева. Земельный участок в 0,13 гектара с 2009 года находится в собственности этой страны. Судя по всему, такое решение принято на основании Соглашения между государствами об обмене недвижимостью для размещения посольств.

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Как видим, земля может предоставляться посольствам в долгосрочную аренду с условной или фиксированной годовой платой, а также в безвозмездное пользование. Но есть и другие варианты: например, передача участка в собственность (как с Венесуэлой) или оставление его в постоянном пользовании у белорусского МИДа (как с США).