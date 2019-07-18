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Бесплатно на 100 лет и в собственность. На каких условиях выделяют землю для посольств в Минске
Источник материала: Tut.by
Недавно мы рассказывали о земельных участках, которые выделены в аренду за один доллар в год посольствам
Казахстан
Новое посольство Казахстана расположено рядом с будущим китайским. Участок в 0,86 гектара передан диппредставительству в 2014 году на 49 лет с ежегодной арендной платой в один доллар.
Туркменистан
Посольство Туркменистана тоже находится в том же престижном квадрате. Этой стране 0,73 гектара земли предоставлено в 2015 году на 49 лет. Плата та же — доллар в год.
США
Посольство США находится на Старовиленской. Земельный участок 0,49 гектара принадлежит на праве постоянного пользования Министерству иностранных дел Беларуси. Дата госрегистрации — 2002 год. Срок действия не установлен.
Россия
Посольство России находится на Нововиленской. Участок в 1,7 гектара передан диппредставительству РФ в безвозмездное пользование на 99 лет — с 2005 по 2104 годы.
Иран
Посольство Ирана расположено на участке в 0,7 гектара на Старовиленском тракте. Земля передана диппредставительству в 2010 году в аренду на 49 лет. Ежегодная плата — около 3,6 тысячи рублей.
Азербайджан
Посольство Азербайджана находится в том же районе — на Старовиленском тракте. Земельный участок в 0,25 гектара передан в аренду диппредставительству в 2012 году на сто лет с арендной платой в один доллар в год.
Польша
Посольство Польши строится между иранским и азербайджанским. Участок в 0,4 гектара передан в 2013 году диппредставительству в аренду на 49 лет. Ежегодная плата — около 15,7 тысячи рублей.
Украина
Посольство Украины находится рядом с американским — на улице Коммунистической. Участок в 0,46 гектара передан диппредставительству в аренду до 2095 года. Стоимость не указана.
Венесуэла
Посольство Венесуэлы находится на улице Куйбышева. Земельный участок в 0,13 гектара с 2009 года находится в собственности этой страны. Судя по всему, такое решение принято на основании Соглашения между государствами об обмене недвижимостью для размещения посольств.
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Как видим, земля может предоставляться посольствам в долгосрочную аренду с условной или фиксированной годовой платой, а также в безвозмездное пользование. Но есть и другие варианты: например, передача участка в собственность (как с Венесуэлой) или оставление его в постоянном пользовании у белорусского МИДа (как с США).
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Как оказалось, подходы по выделению земли разные.
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