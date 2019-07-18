В Москве из-за задымления эвакуировали самолет









Пассажиров самолета Boeing 737 в московском аэропорту Шереметьево экстренно эвакуировали из-за срабатывания датчика о задымлении на борту, сообщают российские СМИ в пятницу, 19 июля.

Инцидент произошел, когда лайнер готовился ко взлету. Пострадали восемь человек, один из них был экстренно госпитализирован.

Самолет принадлежал авиакомпании Nordwind (Северный ветер) и должен был вылететь в Ереван. С борта судна были эвакуированы 173 пассажира, а также шесть членов экипажа.

Люди получили травмы во время эвакуации по надувным трапам. Пострадавшие отделались ссадинами и ушибами.

Информация о задымлении не подтвердилась, возгорания на борту не обнаружили.

"Датчик задымления сработал при рулежке на взлетную полосу. После эвакуации все пассажиры доставлены в терминал F аэропорта", – сообщили в МЧС РФ.

Росавиация создала комиссию для расследования причин происшествия.









Интерфакс со ссылкой на источник. Причиной задымления в кабине пилотов пассажирского Boeing в московском аэропорту Шереметьево стало, вероятнее всего, попадание моющего средства в системы жизнеобеспечения. Об этом сообщает в пятницу, 19 июля,со ссылкой на источник.

Отмечается, что нарушение могло быть допущено еще на стадии подготовки самолета к рейсу.

По предварительным данным, средство для промывки двигателя затекло в систему подачи воздуха.