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В Москве из-за задымления эвакуировали самолет
Источник материала: Партизан
В аэропорту Шереметьево при эвакуации из самолета пострадали восемь человек. В самолете сработали датчики задымления.
Пассажиров самолета Boeing 737 в московском аэропорту Шереметьево экстренно эвакуировали из-за срабатывания датчика о задымлении на борту, сообщают российские СМИ в пятницу, 19 июля.
Инцидент произошел, когда лайнер готовился ко взлету. Пострадали восемь человек, один из них был экстренно госпитализирован.
Самолет принадлежал авиакомпании Nordwind (Северный ветер) и должен был вылететь в Ереван. С борта судна были эвакуированы 173 пассажира, а также шесть членов экипажа.
Люди получили травмы во время эвакуации по надувным трапам. Пострадавшие отделались ссадинами и ушибами.
Информация о задымлении не подтвердилась, возгорания на борту не обнаружили.
"Датчик задымления сработал при рулежке на взлетную полосу. После эвакуации все пассажиры доставлены в терминал F аэропорта", – сообщили в МЧС РФ.
Росавиация создала комиссию для расследования причин происшествия.
Причиной задымления в кабине пилотов пассажирского Boeing в московском аэропорту Шереметьево стало, вероятнее всего, попадание моющего средства в системы жизнеобеспечения. Об этом сообщает в пятницу, 19 июля,
Отмечается, что нарушение могло быть допущено еще на стадии подготовки самолета к рейсу.
По предварительным данным, средство для промывки двигателя затекло в систему подачи воздуха.
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В аэропорту Шереметьево при эвакуации из самолета пострадали восемь человек. В самолете сработали датчики задымления.
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