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В Москве из-за задымления эвакуировали самолет

19.07.2019 06:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В аэропорту Шереметьево при эвакуации из самолета пострадали восемь человек. В самолете сработали датчики задымления.



Пассажиров самолета Boeing 737 в московском аэропорту Шереметьево экстренно эвакуировали из-за срабатывания датчика о задымлении на борту, сообщают российские СМИ в пятницу, 19 июля.
 
Инцидент произошел, когда лайнер готовился ко взлету. Пострадали восемь человек, один из них был экстренно госпитализирован.
 
Самолет принадлежал авиакомпании Nordwind (Северный ветер) и должен был вылететь в Ереван. С борта судна были эвакуированы 173 пассажира, а также шесть членов экипажа. 
 
Люди получили травмы во время эвакуации по надувным трапам. Пострадавшие отделались ссадинами и ушибами. 
 
Информация о задымлении не подтвердилась, возгорания на борту не обнаружили.
 
"Датчик задымления сработал при рулежке на взлетную полосу. После эвакуации все пассажиры доставлены в терминал F аэропорта", – сообщили в МЧС РФ.
 
Росавиация создала комиссию для расследования причин происшествия.


Причиной задымления в кабине пилотов пассажирского Boeing в московском аэропорту Шереметьево стало, вероятнее всего, попадание моющего средства в системы жизнеобеспечения. Об этом сообщает в пятницу, 19 июля, Интерфакс со ссылкой на источник.
 
Отмечается, что нарушение могло быть допущено еще на стадии подготовки самолета к рейсу.
 
По предварительным данным, средство для промывки двигателя затекло в систему подачи воздуха.
 
 
Ссылка на источник 46
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В аэропорту Шереметьево при эвакуации из самолета пострадали восемь человек. В самолете сработали датчики задымления.
 
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