ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Легкие деньги. Что стало с биткоиновыми миллиардерами?

19.07.2019 06:00 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Легкие деньги. Что стало с биткоиновыми миллиардерами?
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Кто они, виртуальные миллионеры?

Здесь все до сих пор не ясно. С одной стороны, есть реальные люди, которые официально называли источником своего богатства криптовалюты.

Но с другой – криптовалюты почти анонимны, точнее «псевдонимны». Кто реально владеет средствами в криптокошельках – неизвестно. Неизвестно даже, был ли изобретатель и предполагаемый владелец миллиона биткоинов Сатоши Накамото реальным человеком или это просто некий виртуальный персонаж, за которым стояла группа разработчиков.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Два года назад мир сходил с ума по криптовалютам. Но что стало с теми, кто успел разбогатеть на криптовалютах?
 
Новости дня
Новости разные
 
Как китайский бизнес приходит в Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.07.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика