Легкие деньги. Что стало с биткоиновыми миллиардерами?

Источник материала: Myfin



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Кто они, виртуальные миллионеры?

Здесь все до сих пор не ясно. С одной стороны, есть реальные люди, которые официально называли источником своего богатства криптовалюты.

Но с другой – криптовалюты почти анонимны, точнее «псевдонимны». Кто реально владеет средствами в криптокошельках – неизвестно. Неизвестно даже, был ли изобретатель и предполагаемый владелец миллиона биткоинов Сатоши Накамото реальным человеком или это просто некий виртуальный персонаж, за которым стояла группа разработчиков.