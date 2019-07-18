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Легкие деньги. Что стало с биткоиновыми миллиардерами?
Источник материала: Myfin
Кто они, виртуальные миллионеры?
Здесь все до сих пор не ясно. С одной стороны, есть реальные люди, которые официально называли источником своего богатства криптовалюты.
Но с другой – криптовалюты почти анонимны, точнее «псевдонимны». Кто реально владеет средствами в криптокошельках – неизвестно. Неизвестно даже, был ли изобретатель и предполагаемый владелец миллиона биткоинов Сатоши Накамото реальным человеком или это просто некий виртуальный персонаж, за которым стояла группа разработчиков.
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Два года назад мир сходил с ума по криптовалютам. Но что стало с теми, кто успел разбогатеть на криптовалютах?
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