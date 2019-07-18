Хоккеисты «Юности» получили по два года «домашней химии» за наркотики

Приговор 18-летнему спортсмену был вынесен 4 июля. Он обвинялся в приобретении и хранении 0,4855 грамма гашиша. Приговор 19-летнему хоккеисту был вынесен сегодня. Его признали виновным в приобретении и хранении 0,7222 грамма гашиша.





Оба молодых человека признали свою вину.





Двух хоккеистов «Юности» задержали вечером 1 апреля на проспекте Победителей в Минске. МВД сообщило, что при себе у парней были пластиковые баночки и бумажный сверток с гашишем (это позже подтвердила экспертиза), стеклянные трубки для курения гашиша и три пакетика насвая. На следующий день задержали еще двух человек из команды.



