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Хоккеисты «Юности» получили по два года «домашней химии» за наркотики

19.07.2019 07:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Два игрока хоккейного клуба «Юность-Минск» получили по два года ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа. Их признали виновными в приобретении и хранении наркотиков без цели сбыта (часть 1 статьи 328 УК), сообщает пресс-служба Верховного суда.

Приговор 18-летнему спортсмену был вынесен 4 июля. Он обвинялся в приобретении и хранении 0,4855 грамма гашиша. Приговор 19-летнему хоккеисту был вынесен сегодня. Его признали виновным в приобретении и хранении 0,7222 грамма гашиша.

Оба молодых человека признали свою вину.

Двух хоккеистов «Юности» задержали вечером 1 апреля на проспекте Победителей в Минске. МВД сообщило, что при себе у парней были пластиковые баночки и бумажный сверток с гашишем (это позже подтвердила экспертиза), стеклянные трубки для курения гашиша и три пакетика насвая. На следующий день задержали еще двух человек из команды.
 
Теги: Минск
 
 
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Два игрока хоккейного клуба «Юность-Минск» получили по два года ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа. Их признали виновными в...
 
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