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Лолита о муже-белорусе: Я не в состоянии развода, мы просто разъехались

19.07.2019 06:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российская певица Лолита прокомментировала kp.ru свое расставание с пятым мужем, уроженцем Могилёва теннисистом Дмитрием Ивановым.



«Я не в состоянии развода. Мы с мужем пока просто разъехались. Никто из нас пока не подавал заявления на развод. Это нормальная пыль, которую надо стирать с отношений», — отметила артистка.

4 июля Лолита рассказала о расставании с Ивановым. Тогда она пояснила, что такое совместное решение было принято из-за того, что супруги уже довольно продолжительное время равнодушны друг к другу.

«У меня был замечательный «молодой» муж целых девять лет. Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне», — написала она в соцсетях.

Лолита и Дмитрий Иванов поженились в 2010 году.
 
 
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Российская певица Лолита прокомментировала kp.ru свое расставание с пятым мужем, уроженцем Могилёва теннисистом Дмитрием Ивановым.
 
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