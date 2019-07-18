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Лолита о муже-белорусе: Я не в состоянии развода, мы просто разъехались
Источник материала: Партизан
Российская певица Лолита прокомментировала
«Я не в состоянии развода. Мы с мужем пока просто разъехались. Никто из нас пока не подавал заявления на развод. Это нормальная пыль, которую надо стирать с отношений», — отметила артистка.
4 июля Лолита рассказала о расставании с Ивановым. Тогда она пояснила, что такое совместное решение было принято из-за того, что супруги уже довольно продолжительное время равнодушны друг к другу.
«У меня был замечательный «молодой» муж целых девять лет. Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне», — написала она в соцсетях.
Лолита и Дмитрий Иванов поженились в 2010 году.
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Российская певица Лолита прокомментировала kp.ru свое расставание с пятым мужем, уроженцем Могилёва теннисистом Дмитрием Ивановым.
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