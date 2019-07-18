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В Чашникском районе после тренировки на озере погиб сотрудник МЧС

19.07.2019 06:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Трагедия произошла на озере Слидец недалеко от деревни Слидцы в Чашникском районе: местные спасатели 17 июля проводили там тренировку. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщили TUT.BYв областном УМЧС.

Накануне сотрудники Чашникского районного отдела МЧС тренировались на озере Слидец. Когда испытания завершились, один из спасателей, 37-летний мужчина, отлучился. Что произошло потом, пока неизвестно, но вскоре коллеги нашли его тело в воде. Мужчину пытались реанимировать, но он умер.

— Чашникский райотдел СК проводит проверку по этому факту. Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, назначили судебно-медицинскую экспертизу, — сообщили TUT.BY в УСК по области.
 
 
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Трагедия произошла на озере Слидец недалеко от деревни Слидцы в Чашникском районе: местные спасатели 17 июля проводили там тренировку. Сейчас выясняются все...
 
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