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Новая глава ЕК призвала сохранять санкции против России

19.07.2019 06:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Европейский Союз не должен отказываться от санкций в отношении России. Об этом заявила в интервью итальянской газете La Repubblica новый председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.



По ее мнению, европейские страны "являются свидетелями несколько враждебного отношения со стороны России". В числе примеров такого отношения она назвала нарушение международных законов и, в частности, аннексию Крыма, а также "попытки максимально разделить Европу".

"Кремль не прощает никакой слабости. С позиции силы мы должны поддерживать санкции и, в то же время, предлагать диалог", – сказала Урсула фон дер Ляйен.
 
Напомним, ранее фон дер Ляйен возглавляла Министерство обороны Германии. Она стала первой женщиной и первым представителем Германии на должности главы Еврокомиссии. 
 
 
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Европейский Союз не должен отказываться от санкций в отношении России. Об этом заявила в интервью итальянской газете La Repubblica новый председатель Еврокомиссии...
 
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