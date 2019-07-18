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Лига Европы. Солигорский "Шахтер" продолжает выступление, "Витебск" и минское "Динамо" выбыли из розыгрыша
Источник материала: Партизан
В четверг, 18 июля, три белорусских клуба провели ответные матчи 1-го квалификационного раунда Лиги Европы.
По их итогам путевку в следующий этап добыл лишь солигорский "Шахтер", а минское "Динамо" и "Витебск" завершили выступление в еврокубке.
Cолигорский "Шахтер" во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы сыграет с датским клубом "Эсбьерг". Матчи пройдут 25 июля в Солигорске и 1 августа в Дании.
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Лига Европы. Солигорский "Шахтер" продолжает выступление, "Витебск" и минское "Динамо" выбыли из розыгрыша
В четверг, 18 июля, три белорусских клуба провели ответные матчи 1-го квалификационного раунда Лиги Европы.
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