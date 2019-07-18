По их итогам путевку в следующий этап добыл лишь солигорский "Шахтер", а минское "Динамо" и "Витебск" завершили выступление в еврокубке.





Cолигорский "Шахтер" во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы сыграет с датским клубом "Эсбьерг". Матчи пройдут 25 июля в Солигорске и 1 августа в Дании.



