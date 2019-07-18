Как говорится в сообщении Reuters, австралиец пропал из поля зрения представителей "Bahrain-Merida", и команда более часа не могла найти спортсмена или как-то связаться с ним. Затем она обнаружила велосипед Роана на автобусной остановке неподалеку от финиша этапа. Как оказалось, австралиец проехал оставшуюся часть на автомобиле.





Команда отказалась комментировать сход спортсмена и последующую ситуацию, отметив лишь, что физическое состояние велогонщика было отличным и не могло стать причиной отказа от продолжения борьбы.





Во французских медиа появлялась информация, что перед сходом Роан активно спорил с представителями "Bahrain-Merida", сопровождавшими его на автомобиле команды.



