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Австралийского велогонщика Роана Денниса более часа не могли найти на 12-м этапе "Тур де Франс"
Источник материала: Партизан
Загадочная история произошла на 12-м этапе веломногодневки "Тур де Франс". 29-летний гонщик команды "Bahrain-Merida" Роан Деннис, являющийся чемпионом мира, считался одним из фаворитов этапа, однако за 80 км до финиша сошел с дистанции по неизвестным причинам.
Как говорится в сообщении Reuters, австралиец пропал из поля зрения представителей "Bahrain-Merida", и команда более часа не могла найти спортсмена или как-то связаться с ним. Затем она обнаружила велосипед Роана на автобусной остановке неподалеку от финиша этапа. Как оказалось, австралиец проехал оставшуюся часть на автомобиле.
Команда отказалась комментировать сход спортсмена и последующую ситуацию, отметив лишь, что физическое состояние велогонщика было отличным и не могло стать причиной отказа от продолжения борьбы.
Во французских медиа появлялась информация, что перед сходом Роан активно спорил с представителями "Bahrain-Merida", сопровождавшими его на автомобиле команды.
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Загадочная история произошла на 12-м этапе веломногодневки "Тур де Франс". 29-летний гонщик команды "Bahrain-Merida" Роан Деннис, являющийся чемпионом мира, считался одним из...
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