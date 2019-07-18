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Австралийского велогонщика Роана Денниса более часа не могли найти на 12-м этапе "Тур де Франс"

19.07.2019 06:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Загадочная история произошла на 12-м этапе веломногодневки "Тур де Франс". 29-летний гонщик команды "Bahrain-Merida" Роан Деннис, являющийся чемпионом мира, считался одним из фаворитов этапа, однако за 80 км до финиша сошел с дистанции по неизвестным причинам.

Как говорится в сообщении Reuters, австралиец пропал из поля зрения представителей "Bahrain-Merida", и команда более часа не могла найти спортсмена или как-то связаться с ним. Затем она обнаружила велосипед Роана на автобусной остановке неподалеку от финиша этапа. Как оказалось, австралиец проехал оставшуюся часть на автомобиле. 

Команда отказалась комментировать сход спортсмена и последующую ситуацию, отметив лишь, что физическое состояние велогонщика было отличным и не могло стать причиной отказа от продолжения борьбы. 

Во французских медиа появлялась информация, что перед сходом Роан активно спорил с представителями "Bahrain-Merida", сопровождавшими его на автомобиле команды.
 
 
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Загадочная история произошла на 12-м этапе веломногодневки "Тур де Франс". 29-летний гонщик команды "Bahrain-Merida" Роан Деннис, являющийся чемпионом мира, считался одним из...
 
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