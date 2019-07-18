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Алексадр Олешко объяснил «высокомерное» поведение Софии Ротару

19.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Телеведущий Алексадр Олешко вступился за певицу Софию Ротару, которую обвинили в «некрасивом» поведении на фестивале «Славянский базар» в Витебске. Актер наблюдал за событиями непосредственно со сцены и написал об этом инциденте в Instagram.

«Одному зрителю, который на сцене практически схватил ее за шею, чтобы поцеловать, она просто не позволила это сделать. Я стоял рядом, свидетельствую!» – написал Олешко.

Ведущий уверяет, что София Михайловна всегда тактична и приветлива в общении со своими поклонниками, просто иногда некоторые люди нарушают границы и выходят за рамки дозволенного.

71-летняя певица порадовала публику своими незабвенными хитами и яркими номерами на церемонии закрытия конкурса. После концерта поклонники Ротару выстроились в фан-зоне с букетами. Певица с благодарностью принимала комплименты и цветы, а многих нежно обнимала. Некоторых счастливчиков дива даже поцеловала в щечку. Однако к последнему поклоннику, который оказался на сцене, певица отнеслась не очень благосклонно. По словам очевидцев, певица оттолкнула его рукой, когда он хотел ее поцеловать. Ротару тут же обвинили в высокомерии и зазнайстве.

Сама певица инцидент пока никак не прокомментировала.



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Теги: Витебск
 
 
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Певицу обвинили в зазнайстве, когда она на фестивале «Славянский базар» оттолкнула поклонника, пожелавшего ее поцеловать.
 
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