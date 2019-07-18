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Алексадр Олешко объяснил «высокомерное» поведение Софии Ротару
19.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Телеведущий Алексадр Олешко вступился за певицу Софию Ротару, которую обвинили в «некрасивом» поведении на фестивале
«Одному зрителю, который на сцене практически схватил ее за шею, чтобы поцеловать, она просто не позволила это сделать. Я стоял рядом, свидетельствую!» – написал Олешко.
Ведущий уверяет, что София Михайловна всегда тактична и приветлива в общении со своими поклонниками, просто иногда некоторые люди нарушают границы и выходят за рамки дозволенного.
71-летняя певица порадовала публику своими незабвенными хитами и яркими номерами на церемонии закрытия конкурса. После концерта поклонники Ротару выстроились в фан-зоне с букетами. Певица с благодарностью принимала комплименты и цветы, а многих нежно обнимала. Некоторых счастливчиков дива даже поцеловала в щечку. Однако к последнему поклоннику, который оказался на сцене, певица отнеслась не очень благосклонно. По словам очевидцев, певица оттолкнула его рукой, когда он хотел ее поцеловать. Ротару тут же обвинили в высокомерии и зазнайстве.
Сама певица инцидент пока никак не прокомментировала.
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Певицу обвинили в зазнайстве, когда она на фестивале «Славянский базар» оттолкнула поклонника, пожелавшего ее поцеловать.
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