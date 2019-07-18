Обзор «длинных» депозитов: что осталось вкладчикам после очередного снижения ставок
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Источник материала:
Tut.by
Ставки по депозитам в валюте сроком на два и три года пошли вниз — снижение наблюдается во всех сегментах. FINANCE.TUT.BY посмотрел, где можно разместить деньги сегодня, чтобы получить максимальную прибыль через два-три года. фото с сайта: pixabay.com Вклады в долларах
В долларовом сегменте ставки снизили:
(на 0,2% годовых), Альфа-Банк (на 1,25% годовых по вкладу на 3 года), Белагропромбанк (на 0,25% по вкладам на 2 и на 3 года), Белорусский народный банк (на 0,3% годовых), БТА Банк (на 0,25% годовых), Банк Решение (на 0,5% годовых по вкладу на 2 года и на 1,25% годовых по вкладу на 3 года), Банк Дабрабыт (на 0,1% годовых). Франсабанк
в этом месяце запустил линейку вкладов VIP. В долларовом сегменте ставка по двухгодичному депозиту составляет 3,25% годовых. Белгазпромбанк
Самая высокая ставка среди депозитов на 2 года — 3,5% годовых, на 3 года — 3,3% годовых.
Банк
Вклад
Срок
Ставка
Альфа-Банк Альфа-Влад
25 месяцев
1,8%
Белорусский народный банк
Лучшее будущее
24 / 36 месяцев
3,25%
: Облигации белорусских компаний в USD
ставка от 6,5% до 7,5% годовых на срок до 5 лет
Банк ВТБ (Беларусь)
Окно возможностей
2 / 3 года
2,5% / 2,9%
РРБ-Банк
Европейский
2 года
3%
РРБ-Банк
36 месяцев безотзывный
3 года
3,2%
Технобанк
Новый
2 года
3%
Банк БелВЭБ
Сберегательный вклад
2 года
1,5%
Белагропромбанк
Максимум плюс
2 года
3,5%
Белагропромбанк
Стандарт
3 года
2,05%
Беларусбанк
Интернет-депозит-тренд
2 года
2,25%
Беларусбанк
Классик
3 года
2,05%
Белгазпромбанк
Безотзывный — VIP
25 месяцев
3,25%
Белгазпромбанк
Стабильный
3 года
2,5%
Белинвестбанк
Личный выбор
2 / 3 года
3,2% / 3,3%
БПС-Сбербанк
Сохраняй
751−1000 дней
2,6%
БТА Банк
БТА Профит
2 года
3%
Банк Решение
Online-решение
2 года
3%
Идея Банк
Валютный фирменный онлайн 24 плюс
2 года
2,7%
Банк Дабрабыт
Капитальный
2 / 3 года
2,25% / 1,5%
МТБанк
Актуальный
2 года
0,5%
Паритетбанк
Капитал
2 года
3,3%
Статусбанк
Бережливые бабки
2 года
1,5%
Франсабанк
Верный расчет ПЛЮС
2 года
3,15%
Цептербанк
Цептер Соната
2 года
3,5%
Банк, вклад
Срок, ставка
Альфа-Влад Альфа-Банк
25 месяцев
1,8%
Белорусский народный банк
Лучшее будущее
24 / 36 месяцев
3,25%
: Облигации белорусских компаний в USD
ставка от 6,5% до 7,5% годовых на срок до 5 лет
Банк ВТБ (Беларусь)
Окно возможностей
2 / 3 года
2,5% / 2,9%
РРБ-Банк
Европейский
2 года
3%
РРБ-Банк
36 месяцев безотзывный
3 года
3,2%
Технобанк
Новый
2 года
3%
Банк БелВЭБ
Сберегательный вклад
2 года
1,5%
Белагропромбанк
Максимум плюс
2 года
3,5%
Белагропромбанк
Стандарт
3 года
2,05%
Беларусбанк
Интернет-депозит-тренд
2 года
2,25%
Беларусбанк
Классик
3 года
2,05%
Белгазпромбанк
Безотзывный — VIP
25 месяцев
3,25%
Белгазпромбанк
Стабильный
3 года
2,5%
Белинвестбанк
Личный выбор
2 / 3 года
3,2% / 3,3%
БПС-Сбербанк
Сохраняй
751−1000 дней
2,6%
БТА Банк
БТА Профит
2 года
3%
Банк Решение
Online-решение
2 года
3%
Идея Банк
Валютный фирменный онлайн 24 плюс
2 года
2,7%
Банк Дабрабыт
Капитальный
2 / 3 года
2,25% / 1,5%
МТБанк
Актуальный
2 года
0,5%
Паритетбанк
Капитал
2 года
3,3%
Статусбанк
Бережливые бабки
2 года
1,5%
Франсабанк
Верный расчет ПЛЮС
2 года
3,15%
Цептербанк
Цептер Соната
2 года
3,5%
Вклады в евро
В сегменте евро ситуация менее плачевная. Ставки сократил только
(на 0,5% — по вкладу на 2 года и на 1,5% — по вкладу на 3 года). Банк Дабрабыт
На полпроцента поднял ставки
и на 2, и на 3 года, Белорусский народный банк — на 0,1% годовых. Банк Решение
Безотзывный VIP от
также появился и в сегменте евро. Ставка по двухгодичному депозиту для этой Белгазпромбанк валюты — 2% годовых.
Самая высокая ставка среди депозитов на 2 года — 2,2% годовых, на 3 года — 2% годовых.
Банк
Вклад
Срок
Ставка
Альфа-Банк
Альфа-Влад
25 месяцев
0,5%
Белорусский народный банк
Лучшее будущее
24 / 36 месяцев
1%
: Облигации белорусских компаний в EUR
ставка 7% годовых до 5 лет
Банк ВТБ (Беларусь)
Окно возможностей
2 / 3 года
0,1% / 0,1%
РРБ-Банк
Европейский
2 года
1%
РРБ-Банк
36 месяцев безотзывный
3 года
1%
Технобанк Новый
2 года
1%
Белагропромбанк
Максимум плюс
2 года
2,1%
Белагропромбанк
Стандарт
3 года
2,0%
Беларусбанк
Интернет-депозит-тренд
2 года
2%
Беларусбанк
Классик
3 года
1,8%
Банк БелВЭБ
Сберегательный вклад
2 года
1,7%
Белгазпромбанк
Безотзывный — VIP
25 месяцев
2%
Белгазпромбанк
Стабильный
3 года
1,5%
Белинвестбанк
Личный выбор
2 / 3 года
1,5% / 1,7%
БПС-Сбербанк
Сохраняй
751−1000 дней
0,3%
БТА Банк
БТА Профит
2 года
2%
Банк Решение
Online-решение
2 года
2,1%
Идея Банк
Валютный фирменный онлайн 24 плюс
2 года
1,8%
Дабрабыт
Капитальный
2 / 3 года
0,5% / 0,5%
МТБанк
Актуальный
2 года
0,5%
Паритетбанк
Капитал
2 года
1,75%
Статусбанк
Бережливые бабки
2 года
0,5%
Франсабанк
Верный расчет
2 года
2,0%
Цептербанк
Цептер Соната
2 года
2,2%
Банк, вклад
Срок, ставка
Альфа-Банк
Альфа-Влад
25 месяцев
0,5%
Белорусский народный банк
Лучшее будущее
24 / 36 месяцев
1%
: Облигации белорусских компаний в EUR
ставка 7% годовых до 5 лет
Банк ВТБ (Беларусь)
Окно возможностей
2 / 3 года
0,1% / 0,1%
РРБ-Банк
Европейский
2 года
1%
РРБ-Банк
36 месяцев безотзывный
3 года
1%
Новый
Технобанк
2 года
1%
Белагропромбанк
Максимум плюс
2 года
2,1%
Белагропромбанк
Стандарт
3 года
2,0%
Беларусбанк
Интернет-депозит-тренд
2 года
2%
Беларусбанк
Классик
3 года
1,8%
Банк БелВЭБ
Сберегательный вклад
2 года
1,7%
Белгазпромбанк
Безотзывный — VIP
25 месяцев
2%
Белгазпромбанк
Стабильный
3 года
1,5%
Белинвестбанк
Личный выбор
2 / 3 года
1,5% / 1,7%
БПС-Сбербанк
Сохраняй
751−1000 дней
0,3%
БТА Банк
БТА Профит
2 года
2%
Банк Решение
Online-решение
2 года
2,1%
Идея Банк
Валютный фирменный онлайн 24 плюс
2 года
1,8%
Дабрабыт
Капитальный
2 / 3 года
0,5% / 0,5%
МТБанк
Актуальный
2 года
0,5%
Паритетбанк
Капитал
2 года
1,75%
Статусбанк
Бережливые бабки
2 года
0,5%
Франсабанк
Верный расчет
2 года
2,0%
Цептербанк
Цептер Соната
2 года
2,2%
Вклады в российских рублях
В сегменте российского рубля ставки сократи
(на 0,2% годовых по вкладам на 2 и на 3 года) и ВТБ Банк (на 0,1% по вкладу на 2 года). Банк Дабрабыт
За счёт новой линейки депозитов в
ставка поднялась на 2% годовых. Белгазпромбанке
Самая высокая ставка среди депозитов на 2 года — 8,25% годовых, на 3 года — 8,5% годовых.
Банк
Вклад
Срок
Ставка
Альфа-Банк
Альфа-Вклад
25 месяцев
6,2%
Белорусский народный банк
Лучшее будущее
24 месяца
7,5%
Банк ВТБ (Беларусь)
Окно возможностей
2 / 3 года
5,8% / 6,2%
Белагропромбанк
Максимум Плюс
2 года
8,25%
Белагропромбанк
Стандарт
3 года
8,5%
Беларусбанк
Интернет-депозит-тренд
2 года
8%
Беларусбанк
Классик
3 года
5%
Банк БелВЭБ
Персональный
2 года
6,8%
Белгазпромбанк
Безотзывный — VIP
25 месяцев
7%
Белинвестбанк
Личный выбор
2 / 3 года
7% / 7%
БПС-Сбербанк
Сохраняй
501−1000 дней
6,3−6,5%
БТА Банк
БТА Профит
2 года
7%
Банк Решение
Формула успеха
2 года
7,6%
Дабрабыт
Капитальный
2 / 3 года
7,5% / 5,5%
Паритетбанк
Капитал
2 года
7,5%
Статусбанк
Бережливые бабки
2 года
5%
Франсабанк
Верный расчет
2 года
7,5%
Банк, вклад
Срок, ставка
Альфа-Банк
Альфа-Вклад
25 месяцев
6,2%
Белорусский народный банк
Лучшее будущее
24 месяца
7,5%
Банк ВТБ (Беларусь)
Окно возможностей
2 / 3 года
5,8% / 6,2%
Белагропромбанк
Максимум Плюс
2 года
8,25%
Белагропромбанк
Стандарт
3 года
8,5%
Беларусбанк
Интернет-депозит-тренд
2 года
8%
Беларусбанк
Классик
3 года
5%
Банк БелВЭБ
Персональный
2 года
6,8%
Белгазпромбанк
Безотзывный — VIP
25 месяцев
7%
Белинвестбанк
Личный выбор
2 / 3 года
7% / 7%
БПС-Сбербанк
Сохраняй
501−1000 дней
6,3−6,5%
БТА Банк
БТА Профит
2 года
7%
Банк Решение
Формула успеха
2 года
7,6%
Дабрабыт
Капитальный
2 / 3 года
7,5% / 5,5%
Паритетбанк
Капитал
2 года
7,5%
Статусбанк
Бережливые бабки
2 года
5%
Франсабанк
Верный расчет
2 года
7,5%
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Ставки по депозитам в валюте сроком на два и три года пошли вниз - снижение наблюдается во всех сегментах.
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