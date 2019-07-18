Обзор «длинных» депозитов: что осталось вкладчикам после очередного снижения ставок

Источник материала: Tut.by

Ставки по депозитам в валюте сроком на два и три года пошли вниз — снижение наблюдается во всех сегментах. FINANCE.TUT.BY посмотрел, где можно разместить деньги сегодня, чтобы получить максимальную прибыль через два-три года.



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Вклады в долларах

В долларовом сегменте ставки снизили: Альфа-Банк (на 0,2% годовых), Белагропромбанк (на 1,25% годовых по вкладу на 3 года), Белорусский народный банк (на 0,25% по вкладам на 2 и на 3 года), БТА Банк (на 0,3% годовых), Банк Решение (на 0,25% годовых), Банк Дабрабыт (на 0,5% годовых по вкладу на 2 года и на 1,25% годовых по вкладу на 3 года), Франсабанк (на 0,1% годовых).

Белгазпромбанк в этом месяце запустил линейку вкладов VIP. В долларовом сегменте ставка по двухгодичному депозиту составляет 3,25% годовых.

Самая высокая ставка среди депозитов на 2 года — 3,5% годовых, на 3 года — 3,3% годовых.

Банк Вклад Срок Ставка Альфа-Банк Альфа-Влад

25 месяцев 1,8% Белорусский народный банк Лучшее будущее

24 / 36 месяцев 3,25% Облигации белорусских компаний в USD :

ставка от 6,5% до 7,5% годовых на срок до 5 лет Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

2 / 3 года 2,5% / 2,9% РРБ-Банк Европейский

2 года 3% РРБ-Банк 36 месяцев безотзывный

3 года 3,2% Технобанк Новый

2 года 3% Банк БелВЭБ Сберегательный вклад 2 года 1,5% Белагропромбанк Максимум плюс 2 года 3,5% Белагропромбанк Стандарт 3 года 2,05% Беларусбанк Интернет-депозит-тренд 2 года 2,25% Беларусбанк Классик 3 года 2,05% Белгазпромбанк Безотзывный — VIP 25 месяцев 3,25% Белгазпромбанк Стабильный 3 года 2,5% Белинвестбанк Личный выбор 2 / 3 года 3,2% / 3,3% БПС-Сбербанк Сохраняй 751−1000 дней 2,6% БТА Банк БТА Профит 2 года 3% Банк Решение Online-решение 2 года 3% Идея Банк Валютный фирменный онлайн 24 плюс 2 года 2,7% Банк Дабрабыт Капитальный 2 / 3 года 2,25% / 1,5% МТБанк Актуальный 2 года 0,5% Паритетбанк Капитал 2 года 3,3% Статусбанк Бережливые бабки 2 года 1,5% Франсабанк Верный расчет ПЛЮС 2 года 3,15% Цептербанк Цептер Соната 2 года 3,5%

Банк, вклад Срок, ставка Альфа-БанкАльфа-Влад

25 месяцев 1,8% Белорусский народный банк Лучшее будущее

24 / 36 месяцев 3,25% Облигации белорусских компаний в USD :

ставка от 6,5% до 7,5% годовых на срок до 5 лет Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

2 / 3 года 2,5% / 2,9% РРБ-Банк Европейский

2 года 3% РРБ-Банк 36 месяцев безотзывный

3 года 3,2% Технобанк Новый

2 года 3% Банк БелВЭБ Сберегательный вклад 2 года 1,5% Белагропромбанк Максимум плюс 2 года 3,5% Белагропромбанк Стандарт 3 года 2,05% Беларусбанк Интернет-депозит-тренд 2 года 2,25% Беларусбанк Классик 3 года 2,05% Белгазпромбанк Безотзывный — VIP 25 месяцев 3,25% Белгазпромбанк Стабильный 3 года 2,5% Белинвестбанк Личный выбор 2 / 3 года 3,2% / 3,3% БПС-Сбербанк Сохраняй 751−1000 дней 2,6% БТА Банк БТА Профит 2 года 3% Банк Решение Online-решение 2 года 3% Идея Банк Валютный фирменный онлайн 24 плюс 2 года 2,7% Банк Дабрабыт Капитальный 2 / 3 года 2,25% / 1,5% МТБанк Актуальный 2 года 0,5% Паритетбанк Капитал 2 года 3,3% Статусбанк Бережливые бабки 2 года 1,5% Франсабанк Верный расчет ПЛЮС 2 года 3,15% Цептербанк Цептер Соната 2 года 3,5%

Вклады в евро

В сегменте евро ситуация менее плачевная. Ставки сократил только Банк Дабрабыт (на 0,5% — по вкладу на 2 года и на 1,5% — по вкладу на 3 года).

На полпроцента поднял ставки Белорусский народный банк и на 2, и на 3 года, Банк Решение — на 0,1% годовых.

Безотзывный VIP от Белгазпромбанк также появился и в сегменте евро. Ставка по двухгодичному депозиту для этой валюты — 2% годовых.

Самая высокая ставка среди депозитов на 2 года — 2,2% годовых, на 3 года — 2% годовых.

Банк Вклад Срок Ставка Альфа-Банк Альфа-Влад

25 месяцев 0,5% Белорусский народный банк Лучшее будущее

24 / 36 месяцев 1% Облигации белорусских компаний в EUR :

ставка 7% годовых до 5 лет Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

2 / 3 года 0,1% / 0,1% РРБ-Банк Европейский

2 года 1% РРБ-Банк 36 месяцев безотзывный

3 года 1% Технобанк Новый

2 года 1% Белагропромбанк Максимум плюс 2 года 2,1% Белагропромбанк Стандарт 3 года 2,0% Беларусбанк Интернет-депозит-тренд 2 года 2% Беларусбанк Классик 3 года 1,8% Банк БелВЭБ Сберегательный вклад 2 года 1,7% Белгазпромбанк Безотзывный — VIP 25 месяцев 2% Белгазпромбанк Стабильный 3 года 1,5% Белинвестбанк Личный выбор 2 / 3 года 1,5% / 1,7% БПС-Сбербанк Сохраняй 751−1000 дней 0,3% БТА Банк БТА Профит 2 года 2% Банк Решение Online-решение 2 года 2,1% Идея Банк Валютный фирменный онлайн 24 плюс 2 года 1,8% Дабрабыт Капитальный 2 / 3 года 0,5% / 0,5% МТБанк Актуальный 2 года 0,5% Паритетбанк Капитал 2 года 1,75% Статусбанк Бережливые бабки 2 года 0,5% Франсабанк Верный расчет 2 года 2,0% Цептербанк Цептер Соната 2 года 2,2%

Банк, вклад Срок, ставка Альфа-Банк Альфа-Влад

25 месяцев 0,5% Белорусский народный банк Лучшее будущее

24 / 36 месяцев 1% Облигации белорусских компаний в EUR :

ставка 7% годовых до 5 лет Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

2 / 3 года 0,1% / 0,1% РРБ-Банк Европейский

2 года 1% РРБ-Банк 36 месяцев безотзывный

3 года 1% Технобанк Новый

2 года 1% Белагропромбанк Максимум плюс 2 года 2,1% Белагропромбанк Стандарт 3 года 2,0% Беларусбанк Интернет-депозит-тренд 2 года 2% Беларусбанк Классик 3 года 1,8% Банк БелВЭБ Сберегательный вклад 2 года 1,7% Белгазпромбанк Безотзывный — VIP 25 месяцев 2% Белгазпромбанк Стабильный 3 года 1,5% Белинвестбанк Личный выбор 2 / 3 года 1,5% / 1,7% БПС-Сбербанк Сохраняй 751−1000 дней 0,3% БТА Банк БТА Профит 2 года 2% Банк Решение Online-решение 2 года 2,1% Идея Банк Валютный фирменный онлайн 24 плюс 2 года 1,8% Дабрабыт Капитальный 2 / 3 года 0,5% / 0,5% МТБанк Актуальный 2 года 0,5% Паритетбанк Капитал 2 года 1,75% Статусбанк Бережливые бабки 2 года 0,5% Франсабанк Верный расчет 2 года 2,0% Цептербанк Цептер Соната 2 года 2,2%

Вклады в российских рублях

В сегменте российского рубля ставки сократи ВТБ Банк (на 0,2% годовых по вкладам на 2 и на 3 года) и Банк Дабрабыт (на 0,1% по вкладу на 2 года).

За счёт новой линейки депозитов в Белгазпромбанке ставка поднялась на 2% годовых.

Самая высокая ставка среди депозитов на 2 года — 8,25% годовых, на 3 года — 8,5% годовых.

Банк Вклад Срок Ставка Альфа-Банк Альфа-Вклад

25 месяцев 6,2% Белорусский народный банк Лучшее будущее

24 месяца 7,5% Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

2 / 3 года 5,8% / 6,2% Белагропромбанк Максимум Плюс 2 года 8,25% Белагропромбанк Стандарт 3 года 8,5% Беларусбанк Интернет-депозит-тренд 2 года 8% Беларусбанк Классик 3 года 5% Банк БелВЭБ Персональный 2 года 6,8% Белгазпромбанк Безотзывный — VIP 25 месяцев 7% Белинвестбанк Личный выбор 2 / 3 года 7% / 7% БПС-Сбербанк Сохраняй 501−1000 дней 6,3−6,5% БТА Банк БТА Профит 2 года 7% Банк Решение Формула успеха 2 года 7,6% Дабрабыт Капитальный 2 / 3 года 7,5% / 5,5% Паритетбанк Капитал 2 года 7,5% Статусбанк Бережливые бабки 2 года 5% Франсабанк Верный расчет 2 года 7,5%

Банк, вклад Срок, ставка Альфа-Банк Альфа-Вклад

25 месяцев 6,2% Белорусский народный банк Лучшее будущее

24 месяца 7,5% Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

2 / 3 года 5,8% / 6,2% Белагропромбанк Максимум Плюс 2 года 8,25% Белагропромбанк Стандарт 3 года 8,5% Беларусбанк Интернет-депозит-тренд 2 года 8% Беларусбанк Классик 3 года 5% Банк БелВЭБ Персональный 2 года 6,8% Белгазпромбанк Безотзывный — VIP 25 месяцев 7% Белинвестбанк Личный выбор 2 / 3 года 7% / 7% БПС-Сбербанк Сохраняй 501−1000 дней 6,3−6,5% БТА Банк БТА Профит 2 года 7% Банк Решение Формула успеха 2 года 7,6% Дабрабыт Капитальный 2 / 3 года 7,5% / 5,5% Паритетбанк Капитал 2 года 7,5% Статусбанк Бережливые бабки 2 года 5% Франсабанк Верный расчет 2 года 7,5%

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