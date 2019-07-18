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Обзор «длинных» депозитов: что осталось вкладчикам после очередного снижения ставок

19.07.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ставки по депозитам в валюте сроком на два и три года пошли вниз — снижение наблюдается во всех сегментах. FINANCE.TUT.BY посмотрел, где можно разместить деньги сегодня, чтобы получить максимальную прибыль через два-три года.


фото с сайта: pixabay.com

Вклады в долларах

В долларовом сегменте ставки снизили: Альфа-Банк (на 0,2% годовых), Белагропромбанк (на 1,25% годовых по вкладу на 3 года), Белорусский народный банк (на 0,25% по вкладам на 2 и на 3 года), БТА Банк (на 0,3% годовых), Банк Решение (на 0,25% годовых), Банк Дабрабыт (на 0,5% годовых по вкладу на 2 года и на 1,25% годовых по вкладу на 3 года), Франсабанк (на 0,1% годовых).

Белгазпромбанк в этом месяце запустил линейку вкладов VIP. В долларовом сегменте ставка по двухгодичному депозиту составляет 3,25% годовых.

Самая высокая ставка среди депозитов на 2 года — 3,5% годовых, на 3 года — 3,3% годовых.

Банк

Вклад

Срок

Ставка
Альфа-Банк Альфа-Влад

25 месяцев

1,8%

Белорусский народный банк

Лучшее будущее

24 / 36 месяцев

3,25%
Облигации белорусских компаний в USD:
ставка от 6,5% до 7,5% годовых на срок до 5 лет

Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

2 / 3 года

2,5% / 2,9%

РРБ-Банк

Европейский

2 года

3%

РРБ-Банк

36 месяцев безотзывный

3 года

3,2%

Технобанк

Новый

2 года

3%

Банк БелВЭБ

Сберегательный вклад

2 года

1,5%

Белагропромбанк

Максимум плюс

2 года

3,5%

Белагропромбанк

Стандарт

3 года

2,05%

Беларусбанк

Интернет-депозит-тренд

2 года

2,25%

Беларусбанк

Классик

3 года

2,05%

Белгазпромбанк

Безотзывный — VIP

25 месяцев

3,25%

Белгазпромбанк

Стабильный

3 года

2,5%

Белинвестбанк

Личный выбор

2 / 3 года

3,2% / 3,3%

БПС-Сбербанк

Сохраняй

751−1000 дней

2,6%

БТА Банк

БТА Профит

2 года

3%

Банк Решение

Online-решение

2 года

3%

Идея Банк

Валютный фирменный онлайн 24 плюс

2 года

2,7%

Банк Дабрабыт

Капитальный

2 / 3 года

2,25% / 1,5%

МТБанк

Актуальный

2 года

0,5%

Паритетбанк

Капитал

2 года

3,3%

Статусбанк

Бережливые бабки

2 года

1,5%

Франсабанк

Верный расчет ПЛЮС

2 года

3,15%

Цептербанк

Цептер Соната

2 года

3,5%

Банк, вклад

Срок, ставка
Альфа-БанкАльфа-Влад

25 месяцев

1,8%

Белорусский народный банк

Лучшее будущее

24 / 36 месяцев

3,25%
Облигации белорусских компаний в USD:
ставка от 6,5% до 7,5% годовых на срок до 5 лет

Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

2 / 3 года

2,5% / 2,9%

РРБ-Банк

Европейский

2 года

3%

РРБ-Банк

36 месяцев безотзывный

3 года

3,2%

Технобанк

Новый

2 года

3%

Банк БелВЭБ

Сберегательный вклад

2 года

1,5%

Белагропромбанк

Максимум плюс

2 года

3,5%

Белагропромбанк

Стандарт

3 года

2,05%

Беларусбанк

Интернет-депозит-тренд

2 года

2,25%

Беларусбанк

Классик

3 года

2,05%

Белгазпромбанк

Безотзывный — VIP

25 месяцев

3,25%

Белгазпромбанк

Стабильный

3 года

2,5%

Белинвестбанк

Личный выбор

2 / 3 года

3,2% / 3,3%

БПС-Сбербанк

Сохраняй

751−1000 дней

2,6%

БТА Банк

БТА Профит

2 года

3%

Банк Решение

Online-решение

2 года

3%

Идея Банк

Валютный фирменный онлайн 24 плюс

2 года

2,7%

Банк Дабрабыт

Капитальный

2 / 3 года

2,25% / 1,5%

МТБанк

Актуальный

2 года

0,5%

Паритетбанк

Капитал

2 года

3,3%

Статусбанк

Бережливые бабки

2 года

1,5%

Франсабанк

Верный расчет ПЛЮС

2 года

3,15%

Цептербанк

Цептер Соната

2 года

3,5%
Каталог доступных облигаций компаний Беларуси на TUT.BY

Вклады в евро

В сегменте евро ситуация менее плачевная. Ставки сократил только Банк Дабрабыт (на 0,5% — по вкладу на 2 года и на 1,5% — по вкладу на 3 года).

На полпроцента поднял ставки Белорусский народный банк и на 2, и на 3 года, Банк Решение — на 0,1% годовых.

Безотзывный VIP от Белгазпромбанк также появился и в сегменте евро. Ставка по двухгодичному депозиту для этой валюты — 2% годовых.

Самая высокая ставка среди депозитов на 2 года — 2,2% годовых, на 3 года — 2% годовых.

Банк

Вклад

Срок

Ставка

Альфа-Банк

Альфа-Влад

25 месяцев

0,5%

Белорусский народный банк

Лучшее будущее

24 / 36 месяцев

1%
Облигации белорусских компаний в EUR:
ставка 7% годовых до 5 лет
Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

2 / 3 года

0,1% / 0,1%

РРБ-Банк

Европейский

2 года

1%

РРБ-Банк

36 месяцев безотзывный

3 года

1%

Технобанк

 Новый

2 года

1%

Белагропромбанк

Максимум плюс

2 года

2,1%

Белагропромбанк

Стандарт

3 года

2,0%

Беларусбанк

Интернет-депозит-тренд

2 года

2%

Беларусбанк

Классик

3 года

1,8%

Банк БелВЭБ

Сберегательный вклад

2 года

1,7%

Белгазпромбанк

Безотзывный — VIP

25 месяцев

2%

Белгазпромбанк

Стабильный

3 года

1,5%

Белинвестбанк

Личный выбор

2 / 3 года

1,5% / 1,7%

БПС-Сбербанк

Сохраняй

751−1000 дней

0,3%

БТА Банк

БТА Профит

2 года

2%

Банк Решение

Online-решение

2 года

2,1%

Идея Банк

Валютный фирменный онлайн 24 плюс

2 года

1,8%

Дабрабыт

Капитальный

2 / 3 года

0,5% / 0,5%

МТБанк

Актуальный

2 года

0,5%

Паритетбанк

Капитал

2 года

1,75%

Статусбанк

Бережливые бабки

2 года

0,5%

Франсабанк

Верный расчет

2 года

2,0%

Цептербанк

Цептер Соната

2 года

2,2%

Банк, вклад

Срок, ставка

Альфа-Банк

Альфа-Влад

25 месяцев

0,5%

Белорусский народный банк

Лучшее будущее

24 / 36 месяцев

1%
Облигации белорусских компаний в EUR:
ставка 7% годовых до 5 лет
Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

2 / 3 года

0,1% / 0,1%

РРБ-Банк

Европейский

2 года

1%

РРБ-Банк

36 месяцев безотзывный

3 года

1%

Технобанк

Новый

2 года

1%

Белагропромбанк

Максимум плюс

2 года

2,1%

Белагропромбанк

Стандарт

3 года

2,0%

Беларусбанк

Интернет-депозит-тренд

2 года

2%

Беларусбанк

Классик

3 года

1,8%

Банк БелВЭБ

Сберегательный вклад

2 года

1,7%

Белгазпромбанк

Безотзывный — VIP

25 месяцев

2%

Белгазпромбанк

Стабильный

3 года

1,5%

Белинвестбанк

Личный выбор

2 / 3 года

1,5% / 1,7%

БПС-Сбербанк

Сохраняй

751−1000 дней

0,3%

БТА Банк

БТА Профит

2 года

2%

Банк Решение

Online-решение

2 года

2,1%

Идея Банк

Валютный фирменный онлайн 24 плюс

2 года

1,8%

Дабрабыт

Капитальный

2 / 3 года

0,5% / 0,5%

МТБанк

Актуальный

2 года

0,5%

Паритетбанк

Капитал

2 года

1,75%

Статусбанк

Бережливые бабки

2 года

0,5%

Франсабанк

Верный расчет

2 года

2,0%

Цептербанк

Цептер Соната

2 года

2,2%
Сравните прибыльность рублевого вклада и вкладов в валюте

Вклады в российских рублях

В сегменте российского рубля ставки сократи ВТБ Банк (на 0,2% годовых по вкладам на 2 и на 3 года) и Банк Дабрабыт (на 0,1% по вкладу на 2 года).

За счёт новой линейки депозитов в Белгазпромбанке ставка поднялась на 2% годовых.

Самая высокая ставка среди депозитов на 2 года — 8,25% годовых, на 3 года — 8,5% годовых.

Банк

Вклад

Срок

Ставка

Альфа-Банк

Альфа-Вклад

25 месяцев

6,2%

Белорусский народный банк

Лучшее будущее

24 месяца

7,5%
Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

2 / 3 года

5,8% / 6,2%

Белагропромбанк

Максимум Плюс

2 года

8,25%

Белагропромбанк

Стандарт

3 года

8,5%

Беларусбанк

Интернет-депозит-тренд

2 года

8%

Беларусбанк

Классик

3 года

5%

Банк БелВЭБ

Персональный

2 года

6,8%

Белгазпромбанк

Безотзывный — VIP

25 месяцев

7%

Белинвестбанк

Личный выбор

2 / 3 года

7% / 7%

БПС-Сбербанк

Сохраняй

501−1000 дней

6,3−6,5%

БТА Банк

БТА Профит

2 года

7%

Банк Решение

Формула успеха

2 года

7,6%

Дабрабыт

Капитальный

2 / 3 года

7,5% / 5,5%

Паритетбанк

Капитал

2 года

7,5%

Статусбанк

Бережливые бабки

2 года

5%

Франсабанк

Верный расчет

2 года

7,5%

Банк, вклад

Срок, ставка

Альфа-Банк

Альфа-Вклад

25 месяцев

6,2%

Белорусский народный банк

Лучшее будущее

24 месяца

7,5%
Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

2 / 3 года

5,8% / 6,2%

Белагропромбанк

Максимум Плюс

2 года

8,25%

Белагропромбанк

Стандарт

3 года

8,5%

Беларусбанк

Интернет-депозит-тренд

2 года

8%

Беларусбанк

Классик

3 года

5%

Банк БелВЭБ

Персональный

2 года

6,8%

Белгазпромбанк

Безотзывный — VIP

25 месяцев

7%

Белинвестбанк

Личный выбор

2 / 3 года

7% / 7%

БПС-Сбербанк

Сохраняй

501−1000 дней

6,3−6,5%

БТА Банк

БТА Профит

2 года

7%

Банк Решение

Формула успеха

2 года

7,6%

Дабрабыт

Капитальный

2 / 3 года

7,5% / 5,5%

Паритетбанк

Капитал

2 года

7,5%

Статусбанк

Бережливые бабки

2 года

5%

Франсабанк

Верный расчет

2 года

7,5%

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Теги: Курсы валют
 
 
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Ставки по депозитам в валюте сроком на два и три года пошли вниз - снижение наблюдается во всех сегментах.
 
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