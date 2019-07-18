Полный обзор Honor 10i

Источник материала: Tut.by

В конце мая бренд Honor представил новые флагманские смартфоны — Honor 20 ( обзор ) и Honor 20 Pro. У этих аппаратов есть и «младшая» версия — Honor 10i. Мы протестировали устройство, которое с сегодняшнего дня предлагается у нас за 599 рублей, и рассказываем, стоит ли его покупать.





Почему в смартфоне почти за 300 долларов используется пластиковый корпус?

Внешне Honor 10i (в некоторых странах гаджет называется Honor 20 Lite) вряд ли сможет сильно выделиться из череды других смартфонов как от самого бренда и материнской Huawei, так и других производителей.





Закрыв логотип Honor на задней стороне аппарата, обычный пользователь вряд ли сходу назовет, какая именно компания сделала это устройство. Хотя в нашей расцветке гаджет смотрится интереснее, чем в банальном черном.

Еще один недостаток — полностью пластиковый корпус. В смартфоне стоимостью почти в 300 долларов, на наш взгляд, все же хотелось бы видеть металл или стекло. Зато в Honor 10i можно установить две nanoSIM-карты или карту памяти microSD вместе с одной «симкой». Кроме того, в комплекте со смартфоном поставляется защитный чехол.





Следовать модному тренду и оснащать новинку сканером отпечатков пальцев, встроенным в дисплей, в Honor не стали. В улучшенной «десятке» используется более привычный дактилоскопический сенсор на задней стороне корпуса, и это — самое правильное решение.

Затруднений со скоростью распознавания у подобного датчика, в отличие от большинства экранных сканеров, мы не заметили. По ощущениям Honor 10i активируется по прикосновению пальцем меньше, чем за секунду.





Есть и режим с распознаванием по лицу, отлично работающий при достаточном дневном освещении. В темноте, ожидаемо, на такой же хороший результат за счет отсутствия ИК-излучателя можно не рассчитывать.

К сожалению, стерео динамиков в Honor 10i нет, так что в качестве переносной колонки гаджет лучше не использовать. А еще в Honor 10i почему то установлен уже морально устаревший порт для зарядки microUSB, а не новый USB-C. Сети Wi-Fi на частоте в 5 ГГц не поддерживаются.

Хороший экран

А вот с экраном у Honor 10i все хорошо. IPS-матрица на 6,21 дюйма с разрешением Full HD+ выдает вполне натуральные цвета. Во всяком случае, перекосов в другие оттенки даже при достаточно сильном наклоне аппарата незаметно. При желании настройки цветности можно поменять в настройках.





К недостаткам отнесем разве что не самую высокую максимальную яркость панели. В помещении комфортно пользоваться устройством получается примерно на 75% от максимального значения, а на улице не всегда хватает и 100% яркости экрана. Из других особенностей — заранее нанесенная производителям на дисплей защитная пленка.





Производительность — не самая сильная черта смартфона

В плане «железа» сюрпризом Honor 10i не станет. Гаджет работает на уже хорошо проверенном временем фирменном процессоре Kirin 710. Оперативной памяти — 4 ГБ, постоянной — 128 ГБ.





Возможности подобной связки также известны. В AnTuTu новый Honor 10i выбивает порядка 130 тысяч баллов — по современным меркам, не так уж много. Впрочем, конкурирующие смартфоны от других производителей на процессоре Snapdragon 660 от Qualcomm или аналогичном Exynos от Samsung показывают не намного лучший результат (в районе 140−150 тысяч очков).

На официальном сайте Honor говорится, что Honor 10i поддерживает технологию GPU Turbo 2.0, оптимизирующую производительность аппарата в «тяжелых» играх. При этом режим может использоваться только в определенных проектах: например, в Mobile Legends или PUBG Mobile. В последнюю получается с комфортом поиграть только на средних настройках графики.





Ради интереса мы также запустили на Honor 10i специальный синтетический тест, определяющий, не троттлит ли со временем процессор (проще говоря, не снижается ли общая производительность устройства при большой нагрузке с течением времени).

После 15 минут теста уровень производительности «просел» на 29%, корпус достаточно сильно (но не критично) нагрелся.

Около дня автономной работы

В Honor 10i установлен аккумулятор объемом в 3400 мАч. Его полного заряда, вполне ожидаемо, хватает на день работы без подключения к розетке. Возможно, если задаться целью, из смартфона получится вытянуть и полтора дня автономной работы, но ради этого придется пойти на определенные ограничения (например, не использовать навигацию и не играть).

Технологию ускоренной зарядки Honor 10i не поддерживает.

Тройная основная камера

Одна из главных особенностей Honor 10i — это тройная основная камера. Первый фотомодуль — разрешением в 24 Мп (f/1.8), второй, супер широкоугольный — на 8 Мп (f/2.4), третий, для создания эффекта боке — на 2 Мп (f/2.4). Есть и искусственный интеллект (AI).

Ниже — серия фотографий, сделанная на полностью автоматических настройках с включенным AI в разных условиях съемки:





























А вот фото, сделанные на широкоугольную камеру:





















В целом, основная камера новинки вполне конкурентоспособна. Во всяком случае, фотографии, сделанные при нормальном дневном освещении, не сильно теряют в детализации (если не всматриваться в мелкие детали). К сожалению, это сложно сказать о кадрах, созданных ночью или при недостаточном освещении в помещении.

На них отчетливо становятся заметны огрехи вроде слишком сильных шумов. Последнее также касается широкоугольной камеры. Вряд ли вы будете пользоваться ей каждый день, но иногда она может выручить (например, в отпуске, когда хочется снять панораму красивого города). Но только при условии, что съемка ведется при достаточном освещении.

А вот так смартфон фотографирует в портретном режиме:





Резюме

Honor 10i — достаточно спорный смартфон, мало чем отличающийся от предшественника в лице Honor 10 Lite ( обзор ). У новинки неплохой экран, более и менее качественная основная камера, а также быстрый сканер отпечатков пальцев, выигрывающий у своих экранных аналогов.





Вместе с этим в устройстве стоимостью в 599 рублей (почти 300 долларов) применяется пластиковый корпус. На наш взгляд, с учетом такой цены было бы логичнее использовать стекло или металл. Кроме того, Honor 10i почему то оборудовали морально устаревшим портом для зарядки microUSB, а не новым USB-C. Сети Wi-Fi на частоте в 5 ГГц также не поддерживаются, технологии ускоренно зарядки нет.

С производительностью все также неоднозначно. На большинство задач мощности хватит, но поиграть с комфортом в тот же PUBG Mobile получится только на средних настройках графики. К тому же под большой нагрузкой уже через 15 минут производительность Honor 10i снижается.

Официальные продажи Honor 10i стартуют с сегодняшнего дня — в подарок покупателям достанутся беспроводные наушники. Как альтернативу этому предложению можно рассмотреть, например, Samsung Galaxy A50 ( наш обзор ) и Xiaomi Redmi Note 7 ( наш обзор ). Оба устройства продаются по схожей цене.

За предоставленный на тест смартфон благодарим белорусское представительство Honor. Компания не видела материал до публикации и не могла повлиять на результаты тестирования.

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние смартфоны Honor: