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«Ты - предательница». Почему жена шейха Дубая сбежала от него

19.07.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн, шестая и когда-то любимая жена шейха Дубая Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума, изменила мужу со своим телохранителем и сбежала в Лондон. «Газета.Ru» — о драме в семье шейха и неприятностях, которые вся эта шумиха создает королеве Великобритании Елизавете II.

Сбежавшая в Лондон супруга шейха Дубая Мохамеда бин Рашида аль-Мактума, оказалась неверна мужу — с таким сенсационным заявлением выступили британские СМИ. Как сообщил таблоид Daily Mail, правитель одного из эмиратов ОАЭ поймал принцессу Хайю бинт аль-Хуссейн на связи на стороне. Любовником принцессы оказался ее телохранитель.

Источники, близкие к семье шейха, рассказали СМИ, что Мохаммед бин Рашид аль-Мактум в прямом смысле застукал жену с другим мужчиной. По их словам, это случилось, когда в мае он решил внезапно и без предупреждения вернуться в Лондон из Дубая, где отмечалось вступление в брак троих из его девяти сыновей. Появившись в доме, где без него оставалась его шестая — и самая знаменитая — жена, принцесса Хайя, он обнаружил, что супруга поводит время с молодым британским охранником.

«Он не сообщил сотрудникам, что возвращается, и приехал в дом без предупреждения, где нашел жену с телохранителем. Они находились слишком близко друг к другу, на его взгляд», — подтвердил собеседник Daily Mail.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от woman.ru (@woman_ru)

Как сообщает The Times, отношения принцессы Хайи и ее охранника ранее вызывали сомнения у шейха. В частности, удивление Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума и приближенных вызывали роскошные подарки, которые жена шейха делала молодому британцу. Однако издание настаивает, что других оснований сомневаться в верности жены у правителя Дубая не было.

Из Лондона шейх Мохаммед вернулся в Дубай, оставив жену в Великобритании. В своем инстаграме он выложил стих, посвященный неизвестной женщине, которая, как следует из текста, чрезвычайно разочаровала шейха. «Ты предательница, ты предала самое драгоценное доверие, и твоя игра теперь раскрыта», — говорилось в нем.

Теперь пару ждет судебная тяжба в Лондоне: правитель Дубая намерен бороться за право опеки над детьми. Принцесса Хайя подготовилась к борьбе в суде, наняв в качестве адвоката Файону Шеклтон, разводившую когда-то принцессу Диану и принца Чарльза. Сторону шейха будет представлять Хелен Уард, которая занималась разводами многих знаменитостей, в том числе Мадонны и Гая Ритчи. Первые слушания пройдут 30 июля.

Между тем британские СМИ сообщают, что предполагаемый любовник принцессы после скандала остался в Великобритании и не стал возвращаться в ОАЭ. По их сведениям, он служил в британской фирме UK Mission Enterprise, предоставляющей круглосуточную охрану членам семьи шейха и другим высокопоставленным людям. Сотрудники службы — это, как правило, бывшие офицеры британской армии.

Когда в конце июня стало известно, что шестая жена шейха Дубая сбежала от него вместе с детьми, прихватив с собой $ 39 млн, СМИ сообщили, что она сделала это, «опасаясь за свою жизнь».

Через неделю, 4 июля, британская пресса сообщила, что Хайя бинт аль-Хуссейн находится в Лондоне в своем особняке стоимостью 85 млн фунтов стерлингов вместе с детьми, а попала она в Великобританию из Германии, где оказалась еще в мае.

Журналисты утверждали, что принцесса Хайя готовила побег в течение нескольких месяцев, а решение сбежать приняла после того, как узнала о том, как жестоко поступил ее 69-летний супруг со своей 33-летней дочерью принцессой Латифой, неудачно попытавшейся бежать из ОАЭ в прошлом году. Этим СМИ объяснили отсутствие в этом году принцессы Хайи на Королевских скачках в Аскоте в середине июня — а его заметили все, поскольку шейх и его шестая жена, горячие поклонники конного спорта, регулярно посещали самые престижные конноспортивные соревнования в мире.

История, произошедшая в семье шейха Мохаммада бин Рашида аль-Мактума и Хайи бинт аль-Хуссейн, скорее всего, вызвала досаду у членов королевской семьи Великобритании, они — особенно Елизавета II — дружны с обеими сторонами конфликта.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от FeelSmell (@feelsmell)

Британская королева хорошо знакома с отцом шейха Мухаммада – Рашидом аль-Мактумом, правившим с 1958 по 1990 год. В 1979 году Елизавета II впервые побывала в ОАЭ и отдельно посетила Дубай, где приняла участие в торжественном открытии нескольких портов и зданий.

Однако прекрасные отношения у Елизаветы II складывались и с отцом жены Мохаммада: Хайя бинт аль-Хуссейн – дочь короля Иордании Хусейна, скончавшегося в 1999 году, известного англофила, благодаря которому на протяжении 30 лет Иордания оставалась союзником Великобритании на Ближнем Востоке. Известная своими прогрессивными взглядами принцесса Хайя не раз появлялась на фотографиях в компании Виндзоров, а в мае этого года Елизавета II принимала ее на чаепитии в Виндзорском замке.

 
 
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Почему одна из самых знаменитых восточных принцесс сбежала от мужа?
 
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