Как в 18 не выглядеть «жэншчынай»? Советы по мейкапу от профессионала

Источник материала: Tut.by

Еще до получения аттестата мы начинаем жадно скупать косметику, чтобы походить на звезд инстаграма и красных дорожек. Если вы уже знакомы лично с хайлайтерами, помадами и консилерами, то стоит узнать, как в погоне за красотой не наделать глупостей. Об этом расскажет Лолита Угурян-Тумилович — руководитель студии красоты «Гримерка».



Фото из личного архива Лолиты / Лолита Угурян-Тумилович — не только руководитель студии красоты, но и стилист, фотограф, член союза дизайнеров Беларуси и общественного объединения фотографов Беларуси. Она уж точно знает, в каких ситуациях девушки выглядят старше, чем есть. Фото из личного архива Лолиты.

Будь осторожна с выщипыванием бровей

Брови, выщипанные в возрасте 14−16 лет, могут уже никогда не отрасти. Конечно, тонкие брови могут когда-нибудь вернуться в моду, но пока стоит ценить те, которыми наделила природа, и не слишком надеяться на помощь такого сомнительного бьюти-приема как татуаж.





Важно: тонкие брови визуально прибавляют возраст.

— Я не зря акцентирую внимание на красивой форме бровей, ведь от нее на 80% зависит, насколько аккуратным и стильным получится ваш макияж, — подчеркивает Лолита.

Правило 5 минут

Все просто: хороший макияж для молодой девушки требует не более пяти минут.

В таком возрасте тон кожи хорош сам по себе. Но если есть необходимость (например, какие-то высыпания или синяки под глазами), можно использовать ВВ-крем или тональник. Остатки средства на спонже или кисти стоит нанести на шею и уши, чтобы создать плавный переход от цвета тонального средства к природному оттенку кожи. И помните: спонжи необходимо мыть после каждого использования.





— За эти 5 минут вы успеете выровнять тон лица, если это необходимо, и подчеркнуть щеточкой ту форму бровей, которую дала природа, — говорит эксперт. — Зачешите волоски вверх, заполните пробелы между ними скошенной тонкой кистью и зафиксируйте результат прозрачным гелем.

Наращиваете ресницы? Позаботьтесь о витаминах заранее

— Когда начинаешь наращивать ресницы, особенно в юном возрасте, появляется острая необходимость в витаминах и маслах, — уверена Лолита. — Это важно, чтобы свои ресницы не стали тусклыми и ломкими.

Нельзя забывать: сама процедура наращивания ресниц, а также их снятие никогда не будут полезными.





Если правильно ухаживать за своими ресницами, у них тоже есть шанс выглядеть пышными и объемными. Правильно подобранная тушь для ресниц, с деликатным коричневым (!) цветом, выгодно подчеркивает ваш разрез глаз и глубину взгляда.

Выбросите огромную палитру цветов: одного хватит

Уже несколько лет в тренде мономакияж, и Лолита советует придерживаться этой тенденции.





Можно взять пушистую кисточку, захватить всего один пигмент, подходящий для век, скул и губ — например, коралловый — и выглядеть стильно. Используйте этот цвет, чтобы растушевать границы века. Также можно нанести средство под глаза (совсем чуточку), чтобы скрыть синеву в этой области. Тот же тон растушуйте под скулами и нанесите на губы.

Хайлайтер — для важных случаев

С возрастом кожа становится менее тонкой и чувствительной. Поэтому пока она способна на естественный румянец, свечение и здоровый тон, не используйте много косметики в повседневной жизни. Но если уж очень надо, нанесите тонкий слой хайлайтера на скулы, наметьте галочку над верхней губой и поставьте небольшой блик на кончике носа.





— Естественность — главный тренд последних лет, который не сдает позиции. И готовьтесь! Уже скоро модным будет полный отказ от мейкапа, — предупреждает Лолита.