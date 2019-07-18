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Потомок короля, который чудом избежал смерти от руки бандитов. Чего мы не знали о Бенедикте Камбербэтче

19.07.2019 08:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Одни любят его за непревзойденное воплощение Шерлока. Другие — за участие во франшизе «Мстители». Третьи и вовсе называют Бенедикта Камбербэтча секс-символом — даже несмотря на то, что его внешность вряд ли можно назвать каноничной. Как бы то ни было, вряд ли найдется тот, кому Камбербэтч не по душе: похоже, этому актеру с потрясающей способностью к перевоплощению удалось угодить всем.

Сегодня Бенедикт отмечает 43-й день рождения. А мы вспоминаем факты из его весьма насыщенной интересными историями биографии.

Королевские связи

Несколько лет назад самой Елизаветой II Бенедикт был пожалован в командоры Ордена Британской империи. Однако это не единственное, что связывает актера с короной: по словам экспертов, Камбербэтч является потомком короля Англии Эдуарда III. Ирония судьбы: амплуа своего предка актер воплотил в телесериале «Пустая корона».

Эдуард III связывает Бенедикта и с другим известными личностями. Так, четвертый сын Эдуарда, Джон Гонт, является дальним родственником писателя Артура Конан Дойля — того, чьи произведения сделали Камбербэтча знаменитым. А один из внуков короля Эдуарда связывает актера с математиком Аланом Тьюрингом. Последнего Бенедикт также воплотил на экранах — в фильме «Игра в имитацию».

На волосок от смерти

Сегодня Камбербэтч — примерный муж и отец, который вряд ли станет ввязываться в сомнительную авантюру. Но по молодости с актером, еще не обремененным семьей и ответственностью, случалось всякое. Например, в Южной Африке они с другом угодили к вооруженным до зубов бандитам.

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«Мы там снимались, и как-то в выходной день с приятелем-актером решили сгонять на побережье, чтобы понырять и поплавать под водой, — вспоминает Бенедикт. — В пустыне нашу машину остановили вооруженные бандиты: оказалось, эту часть дороги контролируют банды, специализирующиеся на грабежах и захвате заложников. Отобрали все, связали, а меня еще и засунули в багажник машины. Я бился, кричал, умолял выпустить. И в какой-то момент уже начал готовиться к неминуемой, как казалось, смерти. Но неожиданно нас бросили связанными и уехали».

Добравшись до первого попавшегося поселения, мужчины попросили у местных жителей телефон и сообщили о своем местонахождении близким. «На следующее утро я отправился нырять и плавать с особым наслаждением. Глоток утреннего кофе, прохлада морской воды, холодное пиво — все то, что мы привыкли считать лишь маленькими радостями, превращается в роскошное удовольствие, после того как побывал на волосок от смерти», — замечает Камбербэтч.

Доктор Кто или Доктор Стрендж?

Долгое время актер мечтал сыграть Доктора в культовом сериале «Доктор Кто» и даже вел переговоры со сценаристами. Но когда общение вышло на продуктивный уровень (роль готовы были дать Камбербэтчу), Бенедикт вдруг пошел на попятную. И заявил, что «Доктор Кто» — это слишком большая ответственность.

А вот сыграть другого доктора — Стивена Стрэнджа — в кинокомиксе актер не побрезговал. Чем удивил многих поклонников своих «классических» работ.

«Не стану скрывать, огромную роль в том, что я согласился на „Доктора Стрэнджа“, сыграло детское любопытство, — пояснил свой выбор Камбербэтч. — Мне захотелось получить ящик с игрушками, оказаться внутри и увидеть, как все там устроено. Вот, например, костюмы. У меня было больше тридцати примерок для моего героя! Такого на обычных фильмах не бывает».

О том, не претит ли ему быть частью скорее бизнеса, чем киноиндустрии (не секрет, что Marvel и DC больше зарабатывают на промопродукции, чем на прокате собственных фильмов), Бенедикт Камбербэтч отвечает со свойственным ему юмором.

«Недавно был в гостях у Тома Хиддлстона. Да, мы дружим. И он тоже в этой упряжке, еще раньше, чем я. Том играет Локи с 2011 года в фильмах о Торе и предыдущих частях „Мстителей“. Так вот, мы заходим к нему на кухню, а там стоят коробки для ланча с изображением Локи. Несколько вариантов. „Срань господня! Тебя превратили в товар!“ — говорю я. А Том смеется: „Я знаю. Это здорово, не так ли?“ И я с ним вынужден согласиться. Понимаете? Вот это настоящая популярность! Момент истины. Момент Хиддлстона — когда он появился на коробках для ланча. Он сыграл много прекрасных ролей, но произошло это только благодаря Локи. Или момент Джеймса Макэвоя. Он тоже сыграл в стольких прекрасных фильмах. Взять хотя бы „Искупление“. А на коробках изображают Профессора Икса из „Людей Икс“. После разговора с Томом я стал обращать внимание, кого чаще из „Мстителей“ можно увидеть у детей на коробках для ланча или на футболках. И, к моему огорчению, Стрэндж встречается реже других. Надо исправлять ситуацию…»

Хоть фею, хоть выдру

Кинокритики и простые зрители любят Камбербэтча за то, с какой легкостью он перевоплощается в абсолютно разных по характеру и внешности героев. Сегодня актер с ювелирной точностью изображает Стивена Хокинга (да, именно Бенедикт впервые сыграл гениального ученого в большом кино), завтра становится Ван Гогом, а послезавтра — наркоманом Патриком Мелроузом. И никто не посмеет сказать, что он одинаков в каждой из своих ролей. Напротив, в новом амплуа Камбербэтч не похож ни на себя, ни на кого бы то ни было — кроме сегодняшнего героя. Похоже, талант перевоплощения у британского актера еще с детства: в школьных театральных постановках Бенедикт нередко играл девичьи роли — например, фей.

Но не только девушек и ученых способен изобразить Камбербэтч. Как оказалось, гениальному актеру под силу скопировать даже… выдру.

 
 
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Сегодня Бенедикт отмечает 43-й день рождения. А мы вспоминаем факты из его весьма насыщенной интересными историями биографии.
 
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