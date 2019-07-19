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Вниманию граждан при въезде в Латвию
19.07.2019 — Разное | Клiч Радзiмы
Источник материала: Клiч Радзiмы
В июле текущего года возможно ограничение движения транспортных средств в латвийских пунктах пропуска «Силене» и «Патерниеки». Временные неудобства связаны с проведением ремонтно-расширительных работ дорожного покрытия, которые ограничивают движение транспортного потока. Полоцкий пограничный отряд информирует, что это необходимо учитывать, планируя маршрут зарубежной поездки. А. ЛУКША, официальный представитель Полоцкого пограничного отряда.
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