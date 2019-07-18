Что по «ящику»? Кто и ради чего смотрит телевизор?

Источник материала: Аргументы и факты

«АиФ» проанализировал данные сборника и приводит наиболее интересные выводы специалистов.

ОСНОВА – ПЕНСИОНЕРЫ

Доля активных телезрителей заметно уменьшилась в сравнении с 2016 годом. При этом 14,7% числа опрошенных совсем не смотрят телевизор (в 2016 году – 4%), 15% респондентов включают телевизор, но далеко не каждый день, при этом почти пятая часть опрошенных (18,9%) проводит у экрана более трех часов ежедневно.

Чаще всего предпочитают проводить время у телевизора респонденты в возрасте от 60 лет и старше (79,5% просматривают телепередачи больше часа в день). Наиболее низкий показатель зафиксирован среди молодежи – 29,1%. При этом доля граждан до 30 лет, которые вообще не смотрят телевизор, выросла по сравнению с 2016 годом в три раза.

Согласно данным мониторинга наиболее многочисленная группа телеаудитории основных национальных каналов – пожилые люди в возрасте от 60 лет и старше, составляющие примерно треть общего числа зрителей (31,2%). На втором месте по количеству смотрящих телевидение находятся граждане в возрасте 50–59 лет. Белорусская молодежь традиционно значительно реже представлена в общем числе аудитории ТВ-каналов. К примеру, лишь 12,7% молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет смотрят телевизор.

Кроме того, национальные каналы чаще просматриваются женщинами (58,2%), чем мужчинами (41,8%), а также горожанами, чем жителями сельской местности (74,3% и 25,7% соответственно). Доминирующей группой в образовательной структуре аудитории национальных телеканалов являются зрители со средним специальным образованием (39,1%). Наименее многочисленна аудитория с неполным средним образованием (2,1%).



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СТАВКА НА СВОЁ

Согласно результатам исследования белорусы просматривают преимущественно национальные телеканалы. Так, в течение месяца перед опросом респонденты чаще всего включали такие каналы, как «ОНТ» (59,8%), «РТР-Беларусь» (51,1%), «Беларусь 1» (50,7%) и «НТВ-Беларусь» (48,9%).

Треть граждан (33%) смотрели «Беларусь 2». К каналу «СТВ» обращались более четверти опрошенных (27,6%), к «Мир» – 22,9%. Практически каждый пятый телезритель (18,9%) просматривал в течение месяца культурно-просветительский телеканал «Беларусь 3». Развлекательный канал «ТНТ» и спортивный «Беларусь 5» за этот же период успели посмотреть в среднем по 13,8% респондентов.

В сравнении с 2017 годом следует отметить некоторое усиление позиций национальных телеканалов «Беларусь 3» и «РТР-Беларусь», а также появление в топ-10 спортивного телеканала «Беларусь 5», заменившего в топе Euronews.

ПРОГРАММЫ

Топ передач, которые смотрят зрители, не меняется уже несколько лет: первое место – за новостями, затем – художественные фильмы и развлекательные шоу. Традиционно среди программ телеканала «Беларусь 1» респонденты чаще других смотрели передачу «Зона Х», посвященную происшествиям и расследованиям. На «Беларусь 2» – лидерство у программы о погоде «Телебарометр».

Программы российского производства стали лидерами на канале «ОНТ». Среди них «Пусть говорят», «Мужское/Женское», «Жить здорово!», «Давай поженимся!» и «Поле чудес». На СТВ, известном наличием в эфире большого количества передач на околонаучную тематику, зрители на первое место поставили программу «Самые шокирующие гипотезы». На «НТВ-Беларусь» лидерство захватила программа «ЧП.by» («Обзор. Чрезвычайное происшествие»), а телеканал «РТР-Беларусь» зрители чаще всего включают ради программы «Андрей Малахов. Прямой эфир».



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ТОП-10 ТЕЛЕКАНАЛОВ

Телеканал 2018 год 2017 год «ОНТ» 59,8% 61,3% «РТР-Беларусь» 51,1% 46,5% «Беларусь 1» 50,7% 49,1% «НТВ-Беларусь» 48,9% 48,1% «Беларусь 2» 33% 30,9% «СТВ» 27,6% 27,9% «Мир» 22,9% 23% «Беларусь 3» 18,9% 13,9% «ТНТ» 14,8% 17,5% «Беларусь 5» 12,8% 11,9%

В таблице представлена десятка телеканалов, наиболее популярных у белорусских зрителей (смотрели в течение месяца перед опросом). Сумма ответов составляет более 100%, поскольку можно было назвать несколько вариантов.