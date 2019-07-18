Без всяких пошлин. Как привезти из-за границы лекарства, цветы, сладости?

Источник материала: Аргументы и факты

Инспектор отдела идеологической работы Минской региональной таможни Татьяна ЛИННИК специально для читателей «АиФ» помогла разобраться в часто встречающихся на пограничных переходах ситуациях.

ЦВЕТЫ

– Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 г. №318 «Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе» установлен перечень подкарантинной продукции, подлежащей карантинному фитосанитарному контролю, включающий, помимо прочих товаров, срезанные цветы.

Ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска общим весом не более 5 кг, за исключением семенного и посадочного материала, а также цветов в количестве не более трех букетов разрешается без сопровождения фитосанитарным сертификатом. При этом под букетом понимаются собранные вместе срезанные цветы, бутоны, листья, травы и другие части растений без цветков или бутонов, свежие и (или) засушенные, но не более 15 штук. При ввозе живых цветов в количестве, превышающем три букета, необходим фитосанитарный сертификат.

Как таковых ограничений по количеству ввозимых искусственных цветов не установлено, их ввоз осуществляется в рамках общих норм беспошлинного ввоза. Вместе с тем необходимо уточнить, что это касается количества товаров, отнесенных к товарам для личного пользования. Например, 100 искусственных цветов могут рассматриваться как товар, не относящийся к товарам для личного пользования. В таком случае их необходимо декларировать по общей процедуре, в порядке, установленном для юрлиц и ИП.



Сколько литров алкоголя можно купить в дьюти-фри? Подробнее

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

– Ввоз продуктов питания осуществляется по общим нормам: вес товаров не должен превышать 25 кг и стоимость не должна быть больше 500 евро (если вы пересекаете границу не чаще одного раза в три календарных месяца) либо 300 евро и 20 кг (если вы пересекаете границу чаще одного раза в три календарных месяца).

Однако следует учитывать некоторые нюансы: готовая продукция животного происхождения, в том числе натуральный мед, подлежит обязательному ветеринарному контролю. Допускается ввоз на территорию ЕАЭС без предоставления ветеринарного сертификата страны отправления такой категории продукции весом до 5 кг в расчете на одно физическое лицо при одновременном соблюдении двух условий: благополучия в эпизоотическом отношении страны производителя продукции и наличия заводской упаковки.

За информацией актуальной эпизоотической ситуации в стране-производителе и стране вывоза рекомендуем обратиться в Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

Кроме того, определенные продукты питания, например, овощи, фрукты, орехи, ягоды, крупы и т. п., подлежат карантинному фитосанитарному контролю. Допускается ввоз такой продукции общим весом не более 5 кг, а также дынь, арбузов, тыкв в количестве по 1 единице. Если вес овощей, фруктов превышает 5 кг, требуется фитосанитарный сертификат.

При вывозе продуктов животного происхождения, овощей, фруктов из Беларуси учитывайте, что в стране въезда могут быть свои правила, которые нужно уточнять заранее.



ГПК: ввозить на территорию Беларуси букеты с головками мака запрещено Подробнее

ЛЕКАРСТВА

– В Беларусь разрешается ввозить лекарства, содержащие психотропные или наркотические вещества, в количестве не более 90 разовых доз – для психотропных препаратов, и не больше недельной потребности – для лекарств, содержащих наркотические средства. При этом нужно обязательно иметь подтверждающие документы: выписку из медицинской документации, заверенную подписью главного врача и печатью медучреждения, копии бумажных рецептов, заверенные оригинальной печатью врача. Таблетки должны быть в заводской упаковке.

При обращении за медпомощью в иностранном государстве стоит помнить: если врач выписывает какой-либо препарат, то рецепт или иной медицинский подтверждающий документ на него должен быть переведен на русский или белорусский язык и нотариально заверен.

Если перевозимое лекарство в своем составе содержит наркотическое или психотропное вещество, то проходить таможню нужно по «красному» коридору, задекларировав лекарственные препараты. При этом не забывайте про обязательное наличие подтверждающих документов. Чтобы узнать, распространяются ли на лекарственный препарат запреты и ограничения при ввозе или вывозе, рекомендуем проверить его состав на содержание наркотических средств и психотропных веществ.

Подобная процедура будет не лишней, если вы решили ввезти в страну биологически активные добавки к пище. Ведь в их составе также могут находиться наркотические средства либо психотропные вещества.

АЛКОГОЛЬ И СИГАРЕТЫ

– Норма беспошлинного ввоза алкогольных напитков в Беларусь – три литра на одного совершеннолетнего. Допускается ввоз еще двух литров, но с уплатой пошлины в размере 10 евро за каждый литр в превышении нормы. Более пяти литров спиртного ввозить на территорию ЕАЭС запрещено.

Совершеннолетние также имеют право привезти табак и табачные изделия в количестве 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака, или указанных изделий в ассортименте общим весом не более 250 граммов в расчете на одного человека. Превышение вышеуказанных лимитов на ввоз табака запрещено.