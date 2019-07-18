Квалификация Лиги Европы: солигорский «Шахтер» прошел во 2-й раунд

Источник материала: Аргументы и факты

В гостевом поединке с мальтийским «Хиберниансом» «Шахтер» сумел выйти вперед на 65-й минуте благодаря точному удару Сергея Ташуева. Этот гол оказался победным.

Первая игра в Солигорске также завершилась победой «Шахтера» со счетом 1:0.

В следующем раунде Лиги Европы команда встретится с датским «Эсбьергом». Первая игра состоится 25 июля в Беларуси, ответная – 1 августа в Дании.

Еще два представителя нашей страны не смогли преодолеть первый квалификационный барьер Лиги Европы. Футболисты минского «Динамо» со счетом 1:2 проиграли дома (1:1 в гостях), «Витебска» – 1:1 (0:2 в гостях).