ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Квалификация Лиги Европы: солигорский «Шахтер» прошел во 2-й раунд

19.07.2019 08:04 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Квалификация Лиги Европы: солигорский «Шахтер» прошел во 2-й раунд
ФК Шахтер

В гостевом поединке с мальтийским «Хиберниансом» «Шахтер» сумел выйти вперед на 65-й минуте благодаря точному удару Сергея Ташуева. Этот гол оказался победным. 

Первая игра в Солигорске также завершилась победой «Шахтера» со счетом 1:0.

В следующем раунде Лиги Европы команда встретится с датским «Эсбьергом». Первая игра состоится 25 июля в Беларуси, ответная – 1 августа в Дании. 

Еще два представителя нашей страны не смогли преодолеть первый квалификационный барьер Лиги Европы. Футболисты минского «Динамо» со счетом 1:2 проиграли дома (1:1 в гостях), «Витебска» – 1:1 (0:2 в гостях).

В Лиге чемпионов борисовский БАТЭ пробился во второй квалификационный раунд, обыграв польский «Пяст» (1:1, 2:1). Следующий соперник борисовчан – норвежский «Русенборг». Первая встреча состоится 24 июля в Борисове. 

Квалификация Лиги Европы: солигорский «Шахтер» прошел во 2-й раунд
БАТЭ вышел в следующий раунд Лиги чемпионов
Подробнее

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Команда из Солигорска уверенно преодолела I раунд квалификации, не пропустив ни одного гола.
 
Новости дня
Новости разные
 
Пройдут «прямые телефонные линии»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.07.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика