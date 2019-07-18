ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«У нее два варианта: умереть или сесть в тюрьму». Почему жертва насилия не может просто уйти. Мнение

19.07.2019 08:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

С тех пор как сестрам Хачатурян предъявили обвинение — статья «Убийство группой лиц по предварительному сговору» (от восьми до двадцати лет заключения) — в Сети началась новая волна обсуждений темы домашнего насилия. В стороне не осталась и наш колумнист Анна Петрова.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Ilya Varlamov (@varlamov) 23 Июн 2019 в 8:09 PDT

Сейчас все расшаривают пост о том, как закон о домашнем насилии устроен в Америке. Публикуют пошаговый план, который поможет сбежать из насильственных отношений — правда, переведенный с английского, но слегка адаптированный к нашим реалиям…

А еще пишут правду: несмотря на все эти многоходовые планы, у жертвы насилия в реалиях постсоветского пространства чаще всего только два варианта: умереть или сесть в тюрьму. За превышение пределов допустимой самообороны.

Почему эта тема касается каждого из нас, несмотря на то, что события происходят не в Беларуси? Потому что на примере дела сестер Хачатурян мы видим, как общество — и не какое-то там абстрактное общество в целом, а вполне конкретные, живые люди, наши друзья и соседи — относится к жертвам насилия. И что будет, если такое случится с нами лично.

Нас просто спросят: а почему вы не ушли?

Те, кто высказывается по теме — от Дудя и Лебедева до наших отечественных лидеров мнений — говорят примерно одно и то же: да, поддерживаем жертв. Да, это недопустимо. Да, и совет на сдачу: девушки, не терпите, как только ударил — сразу уходите.

Нетрудно заметить: даже в комментариях, которые должны выражать поддержку, акцент — на жертве, а значит, и вся ответственность автоматически ложится на нее. Насилие вновь подается как некое стихийное бедствие, избежать которого можно, если жертва приложит усилия (например, убежит и спрячется, как от дождя).

Только почему-то никто не пишет постов, обращенных к мужчинам: «Мужики, насилие недопустимо, прекращайте, мы будем бороться и защищать!». Никто не говорит: «Если эта женщина тебя постоянно провоцирует, не бей ее, а просто уходи». Никто не убеждает: «Братан, насилие не выход».

Куча вопросов — только к жертве. Это ее поведение рассматривают сквозь лупу, это ей говорят: «Раз не ушла, значит, все устраивало». Даже когда дело заканчивается убийством, мы слышим, что «не все так однозначно», «еще надо узнать, как она себя вела» и «давайте выслушаем другую сторону».



Очень популярна точка зрения, что жертва сама виновата уже потому, что выбрала такого м****а — теперь терпи и не жалуйся. Некий, страшно сказать, «ректор института психотерапии и медицинской психологии» пишет о том, что «надо донести до этих дур, что насилие осуществляет не насильник, а супружеская пара», что активистки с пикетами не там стоят — надо стоять у загсов и не давать женщинам выходить замуж за м*****в.

По соседству с позицией «так им и надо» можно встретить мнение: «Я бы никогда такое не терпела».

— Да я бы ребенка в охапку — и босиком по снегу!

Ну да, ну да.

О механизмах отношений жертвы и абьюзера специалистами написано очень много. Однако в качестве простого и наглядного объяснения процитирую психотерапевта Адриану Имж:

«Жертвы не уходят, потому что именно так устроено психологическое насилие:

  • приблизиться к жертве (стать мужем, учителем, опекуном);
  • разрушить механизмы защиты (самооценку, уверенность в себе, связь с родственниками, возможность работать);
  • продвинуть идею насилия (можно оскорбить, если довела, следить за ней, если накрасилась, бить, если процитировала Айболита);
  • насиловать и избивать;
  • утверждать, что это нормально, и помощи не будет. Идеально — разрушить жертву настолько, чтобы она сама себе это говорила.

Именно так это и работает. Именно такая схема — всегда. Да, вы бы ушли. Купили себе саблю, буденновку и велосипед, нашли бы работу, жили бы на улице, питались росой, если что — отрастили крылья и улетели. А жертвы — в цикле насилия, оттуда без посторонней помощи выбраться невозможно. Жертвы насилия не уходит потому, что они жертвы насилия».

Стоит проявить всего лишь каплю эмпатии и немного подумать, чтобы понять: уйти не так просто.

Например, вы живете с мужем в вашей совместной квартире. Здесь вся жизнь — и у вас, и у ваших детей. Близких родственников или не осталось вовсе, или вы не общаетесь. И вот вы сталкиваетесь с постепенно нарастающим насилием со стороны мужчины, а общество, не раздумывая, говорит вам: «Уходи».

Куда? В гостиницу? На съемную квартиру?

А на какие деньги?

В прибежище для жертв насилия? Хорошо, допустим. Но как надолго? И что дальше? Под мост?

И в конце концов, почему вы, а не насильник, должны выдирать с корнем себя и детей из собственной жизни, из собственного дома? Почему отсутствуют реальные механизмы защиты, кроме «бросай все и беги»?

Согласитесь, стоит представить себя в заданных обстоятельствах, как сразу становится понятно, что вот это вот «босиком по снегу и волосы назад» звучит очень красиво, только к реальной жизни не имеет никакого отношения.

(И это мы еще не говорим о ситуациях, когда уйти вам просто не дают).

Идем дальше. Человек, который вас ударил, — не маньяк из подворотни. За него вы выходили замуж — возможно, по большой любви. Какое-то время жили счастливо, планировали совместное будущее. Вы гладили его рубашки и спали на его плече, быть может, он держал вас за руку, пока вы рожали.

Отношения не начинаются с удара в челюсть. Вас ударил не посторонний, а родной, самый близкий человек. И вполне естественно надеяться на то, что все еще можно переиграть: муж станет таким, как раньше, а ваши отношения наладятся.

Даже не будучи психологом, можно предположить, что жертва насилия, которая живет в постоянном страхе и стрессе, не в состоянии мыслить так же логично и последовательно, как сидящие перед мониторами люди, которые советуют ей уйти.

Жертва не способна на долгосрочное планирование. Она может думать лишь о том, как выжить здесь и сейчас. Поэтому к тому моменту, когда надо уходить, женщина настолько сломлена морально, что у нее нет ресурсов вообще ни на что. И без посторонней помощи эти ресурсы не появятся — ни психологические, ни физические, ни финансовые. Спасение должно приходить извне.

И еще один важный нюанс. Те, кто говорит «просто уходи», почему-то предполагают, что тиран волшебным образом исчезнет с лица земли на веки вечные, а жертва будет жить дальше долго и счастливо. И это еще одно заблуждение из мира розовых единорогов.

В большинстве случаев абьюзеры находят и продолжают преследовать жертву, куда бы та ни ушла. Они врываются в специализированные убежища для жертв насилия и забирают детей. Они подкарауливают жен в подъездах их родителей, у выхода с работы — и убивают. Стоит вспомнить, что женщина, которой муж отрубил руки, на тот момент уже от него ушла. Но часто «просто уйти» бывает не менее опасно, чем остаться.

И жертвы, загнанные в угол, идут на крайние меры, чтобы остаться в живых. А дальше — все по новой: «сама виновата».

Например, подняв тему сестер Хачатурян в разговоре с родственницей, которая интернетом не пользуется, а всю информацию черпает исключительно из телевизора, я услышала примерно следующее: «А разве эти девицы не заслуживают наказания? Я же вот видела, по телевизору рассказывали, какие они твари: убили собственного отца!».

И это мнение женщины. А мужчины пошли дальше: некоторые из них выходят на пикеты и требуют максимального наказания для девочек. Несмотря на доказанные следствием факты многолетнего насилия и террора, мужчины требуют «правосудия». Они пишут о том, что «ну он же их просто насиловал, а они его убили».


Фото: Фейсбук Дарьи Серенко

Получается, что мужчинам (не всем, окей!) проще ассоциировать себя пусть даже с моральным уродом и насильником, но только не с женщиной, не с жертвой насилия.

Возможно, отчасти это связано с тем, что женщин учат соблюдать мужские границы (уважай, не спрашивай лишнего, не пили, не дави, терпи, молчи, улыбайся), тогда как мужчины, напротив, отнюдь не обязаны уважать границы женские. Более того, в нашей культуре мужчина должен надавить, поднажать, показать, кто в доме хозяин.

Насилие в мальчиках поощряется с самого детства: держи удар, дай отпор, отвесь сдачи. Проявление мужской агрессии на протяжении многих лет воспринималось не только как норма, но и как дополнительное достоинство: брутальный мачо, настоящий мужик, до двух считать не будет. В сложной паутине гендерных стереотипов мужская агрессия легитимна и одобряема: «Он же должен выпустить пар».


Да что говорить, все мы выросли в атмосфере насилия, достаточно посмотреть опросы на тему того, кого и как в детстве наказывали родители. Любого из нас при правильном подходе можно сломать и убедить в том, что «сами виноваты» и «никто не поможет». Мы бьем детей — мальчики вырастают и бьют жен, девочки вырастают и терпят побои — это такой многовековой цикл насилия, выбраться из которого очень сложно.

Говорят, в школах все еще пытаются ввести какие-то основы семейной жизни и прочие уроки, которые топят за традиционные ценности. Вот только эти «традиционные ценности» с их установками «терпи, молчи и подчиняйся» — это благодатная почва для абьюзеров.

А что по-настоящему важно, так это учить, с самого детства, что насилие недопустимо в любом его проявлении, не только физическом, но и психологическом, репродуктивном, финансовом. Что в отношениях нельзя проявлять власть, нельзя ломать, продавливать, угнетать и ущемлять. И что кто первым напал — тому навсегда и уходить.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С тех пор, как сестрам Хачатурян предъявили обвинение - статья «Убийство группой лиц по предварительному сговору» (от восьми до двадцати лет заключения) - в Сети...
 
Новости дня
Новости разные
 
Что по «ящику»? Кто и ради чего смотрит телевизор?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.07.2019
Mir24.TV Belarus
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика