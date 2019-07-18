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Минск не резиновый. Обзор топовых вакансий в регионах

19.07.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Высокая заработная плата, достойные условия труда и бонусы от работодателя — говорят, такое можно найти лишь в столице. Отчасти это так: в Минске подобных вакансий хоть отбавляй. Но, как оказалось, хорошо платить могут и в регионах — конечно, если у вас есть желание работать. Вместе с РАБОТА.TUT.BY мы собрали топ самых высокооплачиваемых региональных вакансий. Выяснили, кому в областных центрах заплатят больше тысячи рублей и что потребуют от соискателей работодатели.

Брестская область

В Бресте самые высокие зарплаты готовы платить айтишникам. Например, VRP Consulting ищет соискателя на позицию QA Lead — руководителя в отдел тестирования. В компании готовы ежемесячно платить от 4000 до 6000 рублей на руки. Правда, только в том случае, если у вас за плечами есть опыт работы в QA от пяти лет и свободное владение английским языком. Без последнего вы, впрочем, даже не сможете понять, чего от вас хочет работодатель: требования он описал именно на английском.

В ООО «Прототех» ищут WEB-разработчика на зарплату от 4500 рублей (сумма указана до вычета налогов). От соискателя ждут знания PHP и JavaScript, «уверенной работы» с GIT и опыта работы с различными фреймворками. Эта же компания нуждается в менеджере по интернет-маркетингу. Маркетолог должен уметь работать с системами таргетированой рекламы и аналитики, писать продающие статьи, анализировать рекламные кампании, а также отлично знать русский и английский языки. Платить за такой пакет навыков готовы от 2500 рублей до вычета налогов.

Хорошая новость: для того чтобы получать высокую зарплату, не обязательно идти в IT. Так, соискателю на позицию заместителя главного бухгалтера в ООО «Продом» готовы платить от 1000 до 2000 рублей до вычета налогов. Но недолго: нужна замена сотруднику в декретном отпуске, то есть на три года. А водителю-международнику в «БелАМРО» обещают от 2400 рублей «грязными» и гибкий график. Взамен ждут наличие опыта аналогичной работы от двух лет, знания специфики работы и официального документа об окончании специальных курсов.


В области найти подходящий вариант высокооплачиваемой позиции тоже можно. Например, в Барановичах срочно нужен директор пиццерии Domino’s с высшим экономическим образованием и опытом работы управленцем. После обязательного обучения (1−4 месяца), организованного за счет компании, вам будут платить от 1400 рублей без учета налогов.

Больше вакансий в Бресте и Брестской области здесь

Витебская область

В Витебске также нуждаются в IT-специалистах — правда, в сфере торговли. Например, сеть гипермаркетов «Корона» ищет начальника отдела информационных технологий на зарплату от 1900 рублей до вычета налогов. Соискатель должен иметь высшее (техническое или экономическое) образование, опыт работы в рознице от трех лет, а также уметь работать со специализированным ПО (Супермаг, Супермаг-УКМ, 1С). Взамен обещают постоянную скидку в размере 5% во всех магазинах сети и оплату услуг мобильной связи.

Другой торговый гигант — сеть «Евроопт» — готов трудоустроить инженера-программиста 1С. Требования к соискателю обширны: тут вам и наличие опыта в программировании на 1С8. х от трех лет, и «глубокое знание» платформы 1С8, и даже стрессоустойчивость. Но и отплатить за навыки готовы щедро: от 3200 рублей на руки, корпоративная скидка и бесплатные занятия в тренажерном зале.

Будущему супервайзеру в «Рошен-трейд»: обещают платить от 1600 рублей до вычета налогов. От соискателя ждут гибкости, стрессоустойчивости и умения мотивировать подчиненных. Взамен готовы компенсировать затраты на ваше авто и выплачивать бонусы — если, конечно, будете хорошо работать.


1800 рублей (и даже больше) ждут монтажника ПВХ-окон в ООО «Биг Сити Инвест». Работодатель ищет того, кто умеет водить авто, имеет собственный набор необходимых инструментов и — желательно — напарника. Обещают бесплатно предоставить жилье иногороднему сотруднику.

А вот менеджеру по развитию розничной сети дискаунтеров «Светофор» в ООО «МосПродуктСервис» готовы заплатить аж 6000 рублей. Но только за успехи в работе, например, за открытый торговый объект. В качестве ежемесячной оплаты труда предлагают от 1500 рублей. От соискателя ждут наличия высшего образования, авто и опыта работы в рознице. Кстати, эта компания ищет аналогичного сотрудника и в Бресте.

Больше вакансий в Витебске и Витебской области здесь

Гомельская область

В Гомеле компания «Новый сайт» ищет backend-разработчиков на зарплату от 3000 до 5000 рублей на руки. Соискатели должны иметь опыт коммерческой разработки на платформе Node. js от года и опыт работы с GIT, а также знать английский язык хотя бы на уровне чтения. Готовы рассмотреть соискателей и из других городов: аналогичные вакансии открыты во всех областных центрах.

Альфа-Банк ищет в Гомеле специалиста по продажам лизинга. Требуют наличие опыта работы на позиции активного менеджера по продажам в смежных отраслях, умения презентовать себя и резюме с фото. Предложить готовы «четкую модель вертикального роста внутри компании» и достойную оплату труда: от 2000 до 10 000 рублей до вычета налогов.

А в ЗАО «Гомельский механический завод» обещают платить от 1800 до 2800 рублей «грязными» на позиции токаря 5−6 разряда.


В Гомельской области также хватает хороших вакансий. Так, в Лоевском районе ищут главного инженера в КСУП «Урожайный». От соискателя на этапе собеседования просят немного: опыт работы, наличие высшего образования, стрессоустойчивость. А вот список обязанностей у будущего сотрудника весьма внушительный — он состоит из девяти подробно расписанных пунктов. Платить за такую работу готовы от 1500 рублей «чистыми» с возможностью предоставления или компенсации аренды жилья.

В Жлобине в торговой сети «Продмир» открыта позиция руководителя сектора продаж. С вас — опыт управления командой в секторе FMCG и наличие водительского удостоверения категории В со стажем от двух лет. С компании — «активная корпоративная жизнь» и от 3500 рублей до вычета налогов.

Больше вакансий в Гомеле и Гомельской области здесь

Гродненская область

В Гродно ищут .NET/.NET Core/C# backend-разработчиков в уже знакомый нам «Новый сайт». От соискателей ждут наличие опыта коммерческой разработки на .NET/C# от двух лет, взамен обещают зарплату от 4400 рублей на руки. Аналогичные вакансии открыты также и в других областных центрах.

Технические специалисты в этом регионе тоже нужны. Например, в Гродно не хватает водителей такси. Их ищут в ООО «Виллори голд» и ИП Подоматько В. Г. Причем оба работодателя — партнеры Uber/Яндекс. Первый требует от соискателя наличия авто не старше 2000 года выпуска и девайса с ОС Android, второй — стажа вождения от шести месяцев и личного автомобиля не старше 2005 года выпуска. Зарплату обещают от 1800 рублей на руки.


В ООО «Медлен» нужен директор производственного предприятия. Ищут опытного руководителя с высшим образованием и уверенными знаниями в областях экономики и права. Платить обещают от 1600 рублей на руки.

В области тоже есть достойные вакансии: «Торвлад» готов нанять управляющего санаторием в Дятлово. Рассмотреть готовы кандидатов с опытом работы на руководящей должности от 5 лет. Платить готовы от 5000 рублей «чистыми».

Больше вакансий в Гродно и Гродненской области здесь

Минская область

В Минской области тоже есть вакансии с хорошей зарплатой. Например, в Дзержинске ждут коммерческого директора в сервисный центр «Веста». Требования: высшее образование, опыт работы от двух лет и наличие управленческих навыков. Взамен — бесплатная «тренажерка», скидки на медуслуги и зарплата от 2500 рублей на руки.

А в Боровлянах ищут начальника отдела закупок в ООО «Экстрасервис». Компания занимается реализацией оборудования, поэтому будущий сотрудник в обязательном порядке должен свободно владеть английским (и желательно именно техническим) языком. Платить обещают от 2000 рублей на руки.


Больше вакансий в Минске и Минской области здесь

Могилевская область

В Могилеве квалифицированные сотрудники тоже могут зарабатывать больше пресловутых «попиццот». Например, менеджеру по продажам кормовых добавок в ООО «Гутснаб» предлагают от 2000 рублей на руки. Помимо навыков продаж в сфере сельского хозяйства от соискателя ждут наличия водительских прав и узкоспециализированного образования (например, ветеринарного). Взамен обещают «очень высокий» процент от продаж.

Такую же зарплату (правда, без вычета налогов) обещают и водителю лесовоза в ООО «Микроматика». От водителя ждут аккуратности и — желательно — опыта работы на лесовозе.

Оператору ленточной пилорамы ИП Мириев И.И. готов платить от 1500 до 2000 рублей на руки. Предприниматель надеется, что будущий сотрудник «умеет правильно и качественно распиливать древесину» и придет работать на постоянной основе. Взамен гарантируется своевременная оплата труда.


На зарплату от 1500 рублей в УП «АвтоцентрСПАС» требуется слесарь по ремонту автомобилей. Работодатель ищет того, кто делает свою работу очень быстро и качественно.

Что касается области, там аналогичную зарплату готовы платить директору дискаунтера «Светофор» в Кричеве. Управлять нужно заново открывающимся магазином общей площадью в тысячу «квадратов», а перед этим — пройти обязательную стажировку. Рассматривать компания готова лишь соискателей с опытом работы на аналогичной должности.

Больше вакансий в Могилеве и Могилевской области здесь

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Теги: Новости, Брест
 
 
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