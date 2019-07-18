В Конгрессе США предлагают повысить минимальную зарплату до $15 за час

Данную инициативу в основном поддержали представители демократической партии, которая составляет в нижней палате Конгресса большинство.





"Законодательство стало компромиссом между либеральными и центристскими демократами, которые дебатировали о том, насколько значительным должно быть повышение зарплаты, и будет ли действовать этот уровень по всей стране", – пишет издание.





В то же время, этот законопроект может быть отклонен Сенатом, в котором большинство принадлежит республиканцам.