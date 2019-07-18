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В Конгрессе США предлагают повысить минимальную зарплату до $15 за час

19.07.2019 09:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Палата представителей американского Конгресса приняла законопроект, который предусматривает повышение минимальной заработной платы до $15 в час. Об этом сообщает The Hill.

Данную инициативу в основном поддержали представители демократической партии, которая составляет в нижней палате Конгресса большинство.

"Законодательство стало компромиссом между либеральными и центристскими демократами, которые дебатировали о том, насколько значительным должно быть повышение зарплаты, и будет ли действовать этот уровень по всей стране",  – пишет издание.

В то же время, этот законопроект может быть отклонен Сенатом, в котором большинство принадлежит республиканцам.
 
 
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Палата представителей американского Конгресса приняла законопроект, который предусматривает повышение минимальной заработной платы до $15 в час. Об этом сообщает...
 
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