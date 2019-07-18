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В Конгрессе США предлагают повысить минимальную зарплату до $15 за час
Источник материала: Партизан
Палата представителей американского Конгресса приняла законопроект, который предусматривает повышение минимальной заработной платы до $15 в час. Об этом сообщает The Hill.
Данную инициативу в основном поддержали представители демократической партии, которая составляет в нижней палате Конгресса большинство.
"Законодательство стало компромиссом между либеральными и центристскими демократами, которые дебатировали о том, насколько значительным должно быть повышение зарплаты, и будет ли действовать этот уровень по всей стране", – пишет издание.
В то же время, этот законопроект может быть отклонен Сенатом, в котором большинство принадлежит республиканцам.
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Палата представителей американского Конгресса приняла законопроект, который предусматривает повышение минимальной заработной платы до $15 в час. Об этом сообщает...
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