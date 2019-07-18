В Иране женщинам разрешили ходить на футбол









Тем не менее, это решение еще должно быть утверждено властями Ирана.





Ранее в ФИФА заявляли, что в этом вопросе был достигнут прогресс.





Женщинам в Иране с 1981 года запрещено посещать футбольные матчи на стадионах. Ультра-консервативные клирики поясняют, что женщины не должны видеть мужчин-болельщиков и их поведение на аренах.





Сборная Ирана в отборочных матчах ЧМ-2022 сыграет с Ираком, Бахрейном, Камбоджей и Гонконгом.