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В Иране женщинам разрешили ходить на футбол
Источник материала: Партизан
Футбольная федерация Ирана разрешила женщинам посещать матчи с участием их национальной сборной в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года, сообщает портал Punch.
Тем не менее, это решение еще должно быть утверждено властями Ирана.
Ранее в ФИФА заявляли, что в этом вопросе был достигнут прогресс.
Женщинам в Иране с 1981 года запрещено посещать футбольные матчи на стадионах. Ультра-консервативные клирики поясняют, что женщины не должны видеть мужчин-болельщиков и их поведение на аренах.
Сборная Ирана в отборочных матчах ЧМ-2022 сыграет с Ираком, Бахрейном, Камбоджей и Гонконгом.
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Футбольная федерация Ирана разрешила женщинам посещать матчи с участием их национальной сборной в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года, сообщает портал Punch.
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