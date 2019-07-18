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Латвии нужны рабочие руки
Источник материала: Партизан
Латвии необходимо завезти из-за рубежа около 300 тысяч рабочих, чтобы избежать проблем в будущем.
Как сообщает
Латвия один из лидеров ЕС по убыли населения. За последние 10 лет республику, население которой составляет менее 2 миллионов человек, покинуло около 350 тысяч жителей трудоспособного возраста.
«Если сегодня не привезти в Латвию 300 тысяч рабочих, то у нас в будущем будут проблемы», - сказал депутат.
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Латвии необходимо завезти из-за рубежа около 300 тысяч рабочих, чтобы избежать проблем в будущем.
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