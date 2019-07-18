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Латвии нужны рабочие руки

19.07.2019 08:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Латвии необходимо завезти из-за рубежа около 300 тысяч рабочих, чтобы избежать проблем в будущем.

Как сообщает РИА Новости, об этом журналистам сказал член президиума сейма, депутат Андрей Клементьев.

Латвия один из лидеров ЕС по убыли населения. За последние 10 лет республику, население которой составляет менее 2 миллионов человек, покинуло около 350 тысяч жителей трудоспособного возраста.

«Если сегодня не привезти в Латвию 300 тысяч рабочих, то у нас в будущем будут проблемы», - сказал депутат.
 
 
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Латвии необходимо завезти из-за рубежа около 300 тысяч рабочих, чтобы избежать проблем в будущем.
 
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