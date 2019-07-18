Латвии нужны рабочие руки

РИА Новости , об этом журналистам сказал член президиума сейма, депутат Андрей Клементьев. Как сообщает, об этом журналистам сказал член президиума сейма, депутат Андрей Клементьев.





Латвия один из лидеров ЕС по убыли населения. За последние 10 лет республику, население которой составляет менее 2 миллионов человек, покинуло около 350 тысяч жителей трудоспособного возраста.





«Если сегодня не привезти в Латвию 300 тысяч рабочих, то у нас в будущем будут проблемы», - сказал депутат.