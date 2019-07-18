Легкие деньги. Что стало с биткоиновыми миллиардерами?

Кто они, виртуальные миллионеры?





Здесь все до сих пор не ясно. С одной стороны, есть реальные люди, которые официально называли источником своего богатства криптовалюты.





Но с другой – криптовалюты почти анонимны, точнее «псевдонимны». Кто реально владеет средствами в криптокошельках – неизвестно. Неизвестно даже, был ли изобретатель и предполагаемый владелец миллиона биткоинов Сатоши Накамото реальным человеком или это просто некий виртуальный персонаж, за которым стояла группа разработчиков.





Потому в рассказе о криптобогачах мы вынуждены опираться на их собственные заявления, упоминания в прессе и отчет Forbes за февраль 2018 года.





Рейтинг известных владельцев криптовалют





В 2018 году Форбс составил рейтинг самых богатых личностей криптомира. Реальных людей, которые не скрывают имена и лица, дают интервью и подтверждают свою причастность к виртуальным деньгам. Вот первая семерка самых богатых криптомиллионеров.









Крис Ларсен, соучредитель проекта Ripple, в феврале 2018 году имел $7,5-8 млрд. На пике курсов его активы поднимались до $20 млрд, большая часть этих денег заработана именно на криптовалютном проекте.





На фоне общего падения курсов криптовалют монета Ripple пошатнулась, появились проблемы. Проходила информация об отказе крупного японского банка от технологии Ripple.





В июле 2019 года капитал Ларсена составил $1,9 млрд. Однако он продолжает заниматься Ripple. Недавно он пожертвовал $25 млн в этой криптовалюте университету в Сан-Франциско.





Джозеф Любин, соучредитель проекта Эфириум, владелец компании ConsenSys. Состояние на начало 2018 года – от $1 до $5 млрд.





Сейчас Джозеф Любин по-прежнему занимается высокими технологиями, и остается одной из авторитетнейших фигур в криптомире.





Недавно он рассказал, что блокчейн может стимулировать рост мировой экономики в 10-20 раз, критиковал Либру (криптовалюту Фейсбук), обещал, что новая платформа Ethereum 2.0 заработает к концу 2019 года и получит в 1000 раз большую пропускную способность.





Чангпенг Чжао, основатель криптобиржи Binance. Состояние от $1,1 до $2 млрд на начало 2018 года. «Криптовалютный король Китая».





Binance стартовала в середине 2017 с капитала в $15 млн, и за полгода стала крупнейшей криптобиржей мира. В течение 2018 год ее оценка упала со $150 до $50 млн. А с биржи из-за взлома пропали монеты Binance почти на $41 млн