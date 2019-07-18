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Легкие деньги. Что стало с биткоиновыми миллиардерами?

19.07.2019 08:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Два года назад мир сходил с ума по криптовалютам. Со дня на день ожидалось, что биткоин сменит доллар и золото в мировой торговле и накоплениях. Простое владение цифровыми деньгами было выгодней наркоторговли. Быстрей курса криптовалют росло только внимание к новым миллионерам (и даже миллиардерам). Потом раздались первые тревожные звонки, цена виртуальной валюты таяла как пена в кружке, а интерес к теме у публики угас еще быстрее. Но что стало с теми, кто успел разбогатеть на криптовалютах?

Легкие деньги. Что стало с биткоиновыми миллиардерами?
Фото pixabay.com

Кто они, виртуальные миллионеры?


Здесь все до сих пор не ясно. С одной стороны, есть реальные люди, которые официально называли источником своего богатства криптовалюты.

Но с другой – криптовалюты почти анонимны, точнее «псевдонимны». Кто реально владеет средствами в криптокошельках – неизвестно. Неизвестно даже, был ли изобретатель и предполагаемый владелец миллиона биткоинов Сатоши Накамото реальным человеком или это просто некий виртуальный персонаж, за которым стояла группа разработчиков.

Потому в рассказе о криптобогачах мы вынуждены опираться на их собственные заявления, упоминания в прессе и отчет Forbes за февраль 2018 года.

Рейтинг известных владельцев криптовалют


В 2018 году Форбс составил рейтинг самых богатых личностей криптомира. Реальных людей, которые не скрывают имена и лица, дают интервью и подтверждают свою причастность к виртуальным деньгам. Вот первая семерка самых богатых криптомиллионеров.


Крис Ларсен, соучредитель проекта Ripple, в феврале 2018 году имел $7,5-8 млрд. На пике курсов его активы поднимались до $20 млрд, большая часть этих денег заработана именно на криптовалютном проекте.

На фоне общего падения курсов криптовалют монета Ripple пошатнулась, появились проблемы. Проходила информация об отказе крупного японского банка от технологии Ripple.

В июле 2019 года капитал Ларсена составил $1,9 млрд. Однако он продолжает заниматься Ripple. Недавно он пожертвовал $25 млн в этой криптовалюте университету в Сан-Франциско.

Джозеф Любин, соучредитель проекта Эфириум, владелец компании ConsenSys. Состояние на начало 2018 года – от $1 до $5 млрд.

Сейчас Джозеф Любин по-прежнему занимается высокими технологиями, и остается одной из авторитетнейших фигур в криптомире.

Недавно он рассказал, что блокчейн может стимулировать рост мировой экономики в 10-20 раз, критиковал Либру (криптовалюту Фейсбук), обещал, что новая платформа Ethereum 2.0 заработает к концу 2019 года и получит в 1000 раз большую пропускную способность.

Чангпенг Чжао, основатель криптобиржи Binance. Состояние от $1,1 до $2 млрд на начало 2018 года. «Криптовалютный король Китая».

Binance стартовала в середине 2017 с капитала в $15 млн, и за полгода стала крупнейшей криптобиржей мира. В течение 2018 год ее оценка упала со $150 до $50 млн. А с биржи из-за взлома пропали монеты Binance почти на $41 млн

Однако проект под руководством Чжао работает и развивается, в 2019 году запущена новая площадка для первичного размещения цифровых монет.

Близнецы Кэмерон и Тайлер Уинклвоссы, энтузиасты криптомира и спортсмены-гребцы мирового класса. Создатели биржи Gemini. По-настоящему разбогатели отсудив у Марка Цукерберга $65 млн за идею создания Facebook и вложив эти средства в биткоины. Что принесло им от $900 млн до $1,1 млрд.

Когда курс биткоина поднялся до $10000 они верили, что криптовалюта вырастет еще в 30-40 раз. Кстати, сами братья приобрели биткоины еще по $120 за штуку.

Заработанные деньги Уинклвоссы вкладывают в высокотехнологичные стартапы, в т.ч. рискованные. И снова заявляют, что биткоин будет расти.

Мэтью Меллон, инвестор. Представитель известной и богатой американской семьи.  Его состояние оценивается от $900 млн до $1 млрд.

Заработал миллиард, вложив меньше $2 млн в криптовалюту Ripple. Считает, что получил деньги практически бесплатно, потому что в нужный момент «поднял руку».

Умер весной 2019 года.


Брайан Армстронг, состояние: $900 млн – $1 млрд. Основатель Coinbase – места торговли криптой для профессионалов и розничных клиентов.

Основал и развивает Coinbase Custody – сервис по управлению чужими активами. Проект бурно развивается, а в апреле 2019 года Армстронг опубликовал такой график роста бизнеса:

В июле 2019 года Брайан Армстронг владел $1,3 млрд, т.е. продолжил богатеть и при падении курсов.

Мэттью Росзак, состояние: $900 млн – $1 млрд. Один из основателей и руководителей компании Bloq, разрабатывающей программы для блокчейна. А также частной инвестиционной компании Tally Capital, вкладывающей средства в цифровые активы.

Данных о личном состоянии Мэттью Росзака на 2019 год пока нет. Сейчас он занимается инвестициями, остается признанным специалистом по цифровым валютам, дает экспертные оценки для Конгресса и Федеральной резервной системы США.

Так кто же приобрел и кто потерял на крипте?


Ни один из криптовалютных миллиардеров не обанкротился и не поменял классовую принадлежность и род занятий

Но кто же тогда потерял на криптовалютах, когда их курс падал в 2-4 раза ниже максимума? И кто остался с прибылью?

Однозначно в плюсе остались те, кто любым способом приобретал криптовалюту на старте, когда она была очень дешевой. Несмотря на все падения, биткоин, эфир, рипл и прочие ведущие криптовалюты даже в моменты обвала 2018 года все равно оставались многократно дороже начальной цены.

Стали богаче продавшие биткоины на пике курса. Это касается и других цифровых денег, т.к. их рост и падение были синхронными с основной криптовалютой.

Более всех заработали те, кто приобретал криптовалюту на минимумах, а продавал по максимальной цене во время ажиотажа, и так много раз подряд. Но это уже не высокие технологии, а спекуляции финансовыми активами.

Потеряли на виртуальных деньгах те, кто поддались ажиотажу и покупали биткоин по $20 тыс, верили в $40 тыс концу года и миллион за 1 биткоин в перспективе.

Вот именно они и профинансировали тех, кто вовремя продавал цифровую наличность.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Два года назад мир сходил с ума по криптовалютам. Со дня на день ожидалось, что биткоин сменит доллар и золото в мировой торговле и накоплениях. Простое владение...
 
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