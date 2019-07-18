Влиятельные казахи построят на проспекте Дзержинского ФОК с франшизой World Class

Строительство объекта еще не началось, но под него уже готовят площадку — новое здание появится возле «Беларусбанка» на Дзержинского, 18.





Заказчик: сын влиятельного чиновника Казахстана и «нефтяные» коллеги





В администрации Московского района Минска рассказали, что застройщик на объекте — компания «Итамари», которая входит в группу компаний VDS.





Группа компаний, с которой связан застройщик, имеет в Минске завод, где производят инженерные и архитектурные конструкции. Например, VDS занималась изготовлением новых киосков «БелДрук», которые установили в Минске в декабре 2018 года.





Из открытых источников известно, что компания-застройщик «Итамари» была создана совсем недавно — в сентябре 2018. Из выписки из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей мы узнаем, что учредители общества из Казахстана, это Светлана Морозова и Жанат Рашидович Тусупбеков.





Жанат Тусупбеков — гендиректор компании KMG International — «дочки» казахстанской национальной нефтяной компании «КазМунайГаз», которая занимается добычей, транспортировкой и переработкой нефти и природного газа. Тусупбеков также имеет опыт работы в спортивном менеджменте, он является президентом федерации тяжелой атлетики Республики Казахстан.









Жанат — сын известного в Казахстане чиновника Рашида Тусупбекова, который в разные годы был генеральным прокурором страны, министром юстиции, председателем Высшего Судебного Совета Республики Казахстан. Сейчас Рашид Тусупбеков — депутат Сената Парламента.





Что касается Светланы Морозовой, которая имеет долю в «Итамари» в 60%, — она, согласно списку аффилированных лиц компании «КазМунайГаз Онимдери» («дочки» «КазМунайГаз»), является женой Геннадия Морозова. Морозов стал гендиректором «КазМунайГаз Онимдери» после того, как этот пост покинул Жанат Тусупбеков. До этого Морозов исполнял обязанности заместителя Тусупбекова. Кем работает Морозов сейчас неизвестно — в открытых источниках о нем нет актуальной информации.





Что и как быстро построят?





В управлении по архитектуре и строительству администрации Московского района рассказали, что объект планируют построить до конца года.





— Благоустройство уже будут делать весной 2020 года, тогда же ФОК планируют сдавать. Общая площадь здания 3100 квадратных метров. Здесь будет зона бассейна с джакузи и саунами, СПА, детский центр, специализированный магазин, тренажерные залы. Рядом построят воркаут площадку. Также у ФОКа будет парковка с эк литкой (плитка с делениями, в которых растет трава — прим. TUT.BY) на 110 мест.





Руководитель «Итамари» Юрий Шкудун рассказал, что здание строится по инвестиционному договору. Он также подтвердил, что инвестиции в компании иностранные, из Казахстана. Сумму вложений в объект собеседник раскрывать не стал.





Компания также привезет в Минск российскую франшизу World Class. В Минске эту сеть уже пыталась открыть «АЗС-групп», которой руководил Михаил Ситник. Напомним, тогда российские партнеры франшизу отозвали.





— Мы хотим этот неудачный опыт изменить. Договоренность с российскими коллегами уже есть, они также участвовали в создании концепции клуба, — говорит Шкудун.









Местные жители: «У нас на Грушаўцы забіраюць апошні зялёны кавалак ля дома»





На участке уже начались первые работы. Правда, пока они связаны с вырубкой деревьев на территории возле будущего ФОКа. Местные по этому поводу возмутились.





— У нас на Грушаўцы забіраюць апошні зялёны кавалак ля дома. Вырубаюць старыя таполі ля дамоў, ставяць плот пад будаўніцтва, знішчаюць дзіцячую пляцоўку. У Маскоўскім раёне крытычныя сітуацыя з зялёнымі зонамі, а яны яшчэ вырубаюць. Чым яны будуць кампенсаваць? — возмущается минчанка Адарья, которая живет в одном из соседних домов.





По мнению местных, вырубка была незаконной, больше зеленой территории здесь не осталось. Гулять с детьми и выгуливать собак будет негде.





В администрации Московского района TUT.BY рассказали, что деревья сносят не столько ради строительства площадки, сколько ради безопасности людей.





— Согласно ведомости по удалению деревьев, здесь вырубили восемь штук — шесть тополей, небольшие ясень и береза. Они давно были аварийными. Так как застройщик будет организовывать стройплощадку, можно сказать, мы попросили их выполнить вырубку. Там рядом будет подъезд к зданию. Но компенсанционные посадки они сделают, весной высадят деревья, многолетники.









Местные власти также рассказали, что застройщик изъявил желание переделать детскую площадку, нынешнюю снесут.





— Построят новую современную площадку, хотя это не граница их работ, не их земельного участка. Они решили фактически ее подарить, раз уж работают рядом.