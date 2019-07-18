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Польша и Беларусь впервые со времен СССР уточнили госграницу

19.07.2019 08:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пограничники Польши и Беларуси завершили проверку состояния госграницы на всей ее протяженности между двумя государствами. Это первая такая проверка со времен провозглашения независимости Беларуси в 1991 году и выхода ее из состава СССР.



Работы длились восемь лет. За это время была проверена нумерация и расположение всех пограничных знаков, было проверено, не изменилась ли разделительная линия между двумя странами. Бывает, что это случается, например, в результате смещения русла реки, по которому проходит граница.

Из специального протокола, подписанного обеими сторонами в Гродно, видно, что на границе не произошло никаких изменений.

Протяженность польско-белорусской границы составляет почти 428 километров, из которых около 242 километров по воде.
 
Теги: Гродно
 
 
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Пограничники Польши и Беларуси завершили проверку состояния госграницы на всей ее протяженности между двумя государствами. Это первая такая проверка со времен...
 
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