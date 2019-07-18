Польша и Беларусь впервые со времен СССР уточнили госграницу









Работы длились восемь лет. За это время была проверена нумерация и расположение всех пограничных знаков, было проверено, не изменилась ли разделительная линия между двумя странами. Бывает, что это случается, например, в результате смещения русла реки, по которому проходит граница.





Из специального протокола, подписанного обеими сторонами в Гродно , видно, что на границе не произошло никаких изменений.





Протяженность польско-белорусской границы составляет почти 428 километров, из которых около 242 километров по воде.