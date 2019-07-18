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Польша и Беларусь впервые со времен СССР уточнили госграницу
Источник материала: Партизан
Пограничники Польши и Беларуси завершили проверку состояния госграницы на всей ее протяженности между двумя государствами. Это первая такая проверка со времен провозглашения независимости Беларуси в 1991 году и выхода ее из состава СССР.
Работы длились восемь лет. За это время была проверена нумерация и расположение всех пограничных знаков, было проверено, не изменилась ли разделительная линия между двумя странами. Бывает, что это случается, например, в результате смещения русла реки, по которому проходит граница.
Из специального протокола, подписанного обеими сторонами в Гродно, видно, что на границе не произошло никаких изменений.
Протяженность польско-белорусской границы составляет почти 428 километров, из которых около 242 километров по воде.
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Пограничники Польши и Беларуси завершили проверку состояния госграницы на всей ее протяженности между двумя государствами. Это первая такая проверка со времен...
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