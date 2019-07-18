С чемпионата Беларуси по футболу снялась команда из Гомельской области

В 13-м туре команда не приехала в Столбцы на матч с "Неманом-Агро".





ЮАС (ФК "ЮА-Строй-Житковичи") был основан в 2014 году, финансировался местным предприятием. Команда начала со второй лиги, где выступала неудачно и в 2016-м даже собиралась сняться с чемпионата. Однако в 2017 году она усилилась игроками из других городов и вышла в первую лигу, но ненадолго. В этом году во второй лиге ЮАС был "середняком", находился на 10-м месте среди 16-ти участников.



