ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С чемпионата Беларуси по футболу снялась команда из Гомельской области

19.07.2019 08:07 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

С чемпионата Беларуси по футболу снялась команда из Гомельской области. ЮАС из Житковичей, выступавший во второй лиге, ссылается на "тяжелое финансовое положение", информирует football.by.

В 13-м туре команда не приехала в Столбцы на матч с "Неманом-Агро".

ЮАС (ФК "ЮА-Строй-Житковичи") был основан в 2014 году, финансировался местным предприятием. Команда начала со второй лиги, где выступала неудачно и в 2016-м даже собиралась сняться с чемпионата. Однако в 2017 году она усилилась игроками из других городов и вышла в первую лигу, но ненадолго. В этом году во второй лиге ЮАС был "середняком", находился на 10-м месте среди 16-ти участников.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С чемпионата Беларуси по футболу снялась команда из Гомельской области. ЮАС из Житковичей, выступавший во второй лиге, ссылается на "тяжелое финансовое положение",...
 
Новости дня
Новости разные
 
Тест: отличите ядовитый гриб от съедобного
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.07.2019
Mir24.TV Belarus
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика