Житель Добрушского района, из ревности взорвавший бомбу, получил 11 лет колонии

Судебная коллегия по уголовным делам Гомельского областного суда признала 60-летнего сельчанина виновным в умышленном повреждении имущества, в незаконном изготовлении, хранении и ношении взрывного устройства и покушении на убийство. Приговор — 11 лет исправительной колонии в условиях усиленного режима, без конфискации имущества. Он еще может быть обжалован, информирует