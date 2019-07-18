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Житель Добрушского района, из ревности взорвавший бомбу, получил 11 лет колонии

19.07.2019 08:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Добруше оглашен приговор по громкому делу о взрыве в деревне Носовичи, который произошел 15 сентября прошлого года.

Судебная коллегия по уголовным делам Гомельского областного суда признала 60-летнего сельчанина виновным в умышленном повреждении имущества, в незаконном изготовлении, хранении и ношении взрывного устройства и покушении на убийство. Приговор — 11 лет исправительной колонии в условиях усиленного режима, без конфискации имущества. Он еще может быть обжалован, информирует БЕЛТА.

Мужчина изготовил самодельное взрывное устройство, установил его на подоконнике дома соседки и взорвал. Взрыв выбил стекло в окне, повредил раму. 30-летней хозяйки дома не было, ранения получил 36-летний сельчанин, который был у нее в гостях. На суде, начавшемся в мае, сосед признался, что организовал взрыв из ревности.
 
 
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В Добруше оглашен приговор по громкому делу о взрыве в деревне Носовичи, который произошел 15 сентября прошлого года.
 
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