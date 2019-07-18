В Узбекистане снимут азиатскую «Игру престолов»









"Договоренность о реализации этого масштабного проекта достигнута между творческой командой Шварца и руководством Государственного комитета республики по развитию туризма", - рассказал ТАСС пресс-секретарь Госкомтуризма Темур Мирзаев.





По его словам, специалисты Госкомтуризма при выборе партнера для этого проекта учитывали тот факт, что Шварц знаком с центральноазиатской тематикой, так как является автором, хорошо встреченного зрителями, короткометражного фильма об Узбекистане.





Стороны уже пришли к договоренности в каких регионах и населенных пунктах будут вестись съемки, а потому команда американского режиссера приступит к работе над первыми эпизодами сериала уже в октябре. Учитывая, что картина англоязычная, к работе в ней привлечены только зарубежные актеры. При этом ожидается, что в перспективе в работе над сериалом будут задействованы местные актеры и режиссеры.









В Госкомтуризме Узбекистана большое внимание придают исторической достоверности проекта, для чего назначен специальный ответственный за это направление. Им стал известный знаток истории региона, советник главы ведомства Бехруз Хамзаев. Он считает, что для создания сериала выбрано удачное время, так как в знаменитой фабрике грез - Голливуде и мировом кинематографе, где традиционно популярны темы Греции, Египта и Скандинавии, сегодня стремительно растет интерес к истории народов Центральноазиатского региона. По его мнению, фильм, несомненно, повысит интерес иностранных туристов к Узбекистану.





Как сообщили в Госкомтуризме, создатели исторического сериала о древних народах Центральной Азии будут ориентироваться на "Игру престолов". Премьера первой серии этого невероятно популярного американского телесериала в жанре фэнтези на основе романов "Песнь Льда и Огня" Джорджа Мартина состоялась в апреле 2011 года. Демонстрация последней серии с огромным успехом прошла 19 мая текущего года. При этом критики, как недостаток, отмечают наличие в картине большое количество натуралистических сцен насилия, убийств и ненормативной лексики.