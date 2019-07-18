ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Узбекистане снимут азиатскую «Игру престолов»

19.07.2019 07:58 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Американский режиссер Джейкоб Шварц снимет в Узбекистане многосерийный фильм об истории народов Центральной Азии в XI-XII веков в стиле "Игры престолов", передает ТАСС.



"Договоренность о реализации этого масштабного проекта достигнута между творческой командой Шварца и руководством Государственного комитета республики по развитию туризма", - рассказал ТАСС пресс-секретарь Госкомтуризма Темур Мирзаев.

По его словам, специалисты Госкомтуризма при выборе партнера для этого проекта учитывали тот факт, что Шварц знаком с центральноазиатской тематикой, так как является автором, хорошо встреченного зрителями, короткометражного фильма об Узбекистане.

Стороны уже пришли к договоренности в каких регионах и населенных пунктах будут вестись съемки, а потому команда американского режиссера приступит к работе над первыми эпизодами сериала уже в октябре. Учитывая, что картина англоязычная, к работе в ней привлечены только зарубежные актеры. При этом ожидается, что в перспективе в работе над сериалом будут задействованы местные актеры и режиссеры.


В Госкомтуризме Узбекистана большое внимание придают исторической достоверности проекта, для чего назначен специальный ответственный за это направление. Им стал известный знаток истории региона, советник главы ведомства Бехруз Хамзаев. Он считает, что для создания сериала выбрано удачное время, так как в знаменитой фабрике грез - Голливуде и мировом кинематографе, где традиционно популярны темы Греции, Египта и Скандинавии, сегодня стремительно растет интерес к истории народов Центральноазиатского региона. По его мнению, фильм, несомненно, повысит интерес иностранных туристов к Узбекистану.

Как сообщили в Госкомтуризме, создатели исторического сериала о древних народах Центральной Азии будут ориентироваться на "Игру престолов". Премьера первой серии этого невероятно популярного американского телесериала в жанре фэнтези на основе романов "Песнь Льда и Огня" Джорджа Мартина состоялась в апреле 2011 года. Демонстрация последней серии с огромным успехом прошла 19 мая текущего года. При этом критики, как недостаток, отмечают наличие в картине большое количество натуралистических сцен насилия, убийств и ненормативной лексики.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американский режиссер Джейкоб Шварц снимет в Узбекистане многосерийный фильм об истории народов Центральной Азии в XI-XII веков в стиле "Игры престолов",...
 
Новости дня
Новости разные
 
Алексадр Олешко объяснил «высокомерное» поведение Софии Ротару
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.07.2019
Mir24.TV Belarus
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика