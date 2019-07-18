Минские магазины «Гаспадар» банкротятся. Их места занимают крупные сети

На данный момент за ней в Торговом реестре все еще числятся 5 магазинов и павильон. Однако, по данным Office Life, некоторые точки уже заняты другими сетями. Например, в помещении на ул. Бородинской, 35, сейчас находится «Хит!» (компании «Евроторг»). На ул. Плеханова, 34, здание занял «Виталюр».





За «Гаспадаром» также числится столовая в «хлебном» месте — в здании Администрации Ленинского района.





Суд пока не опубликовал документы по этому делу. Объем долгов ретейлера не озвучен.