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Минские магазины «Гаспадар» банкротятся. Их места занимают крупные сети
Источник материала: Партизан
Экономический суд города Минска начал производство по делу о банкротстве ООО «Торговый Дом «Гаспадар». Эта компания управляет столичной сетью магазинов продуктов питания «Гаспадар».
На данный момент за ней в Торговом реестре все еще числятся 5 магазинов и павильон. Однако, по данным Office Life, некоторые точки уже заняты другими сетями. Например, в помещении на ул. Бородинской, 35, сейчас находится «Хит!» (компании «Евроторг»). На ул. Плеханова, 34, здание занял «Виталюр».
За «Гаспадаром» также числится столовая в «хлебном» месте — в здании Администрации Ленинского района.
Суд пока не опубликовал документы по этому делу. Объем долгов ретейлера не озвучен.
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Экономический суд города Минска начал производство по делу о банкротстве ООО «Торговый Дом «Гаспадар». Эта компания управляет столичной сетью магазинов...
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