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Цена золотой медали Гришина на аукционе превысила $24 тыс.

19.07.2019 07:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Фристайлист Алексей Гришин, заслуженный мастер спорта Беларуси и первый белорусский чемпион зимних Олимпийских игр, продает на аукционе RRAUCTION 2 свои медали: золотую (с Олимпиады в Ванкувере-2010) и бронзовую (с Олимпиады в Солт-Лейк-Сити 2002 года).

Начальная цена первого лота — $5 тыс. Сейчас торги дошли до $24,2 тыс. Следующая цена может превысить $26 тыс. Медаль выпущена Монетным двором Канады. Всего к зимней Олимпиаде-2010 было выпущено 615 медалей. На каждой есть фрагмент ручной работы, так что ни одна из медалей полностью не повторяется.

Бронзовая медаль Гришина стартовала с $2,5 тыс. и достигла примерно $11,9 тыс. Следующая ставка может превысить $13 тыс. Из 861 медали, выпущенной для Олимпиады в Солт-Лейк-Сити 2002 года 477 были вручены спортсменам-чемпионам.

Как пояснил сам Гришин порталу TUT.BY, медали продаются, чтобы выручить деньги на дорогостояющую операцию близкому человеку.
 
 
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Фристайлист Алексей Гришин, заслуженный мастер спорта Беларуси и первый белорусский чемпион зимних Олимпийских игр, продает на аукционе RRAUCTION 2 свои медали:...
 
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