Цена золотой медали Гришина на аукционе превысила $24 тыс.

Начальная цена первого лота — $5 тыс. Сейчас торги дошли до $24,2 тыс. Следующая цена может превысить $26 тыс. Медаль выпущена Монетным двором Канады. Всего к зимней Олимпиаде-2010 было выпущено 615 медалей. На каждой есть фрагмент ручной работы, так что ни одна из медалей полностью не повторяется.





Бронзовая медаль Гришина стартовала с $2,5 тыс. и достигла примерно $11,9 тыс. Следующая ставка может превысить $13 тыс. Из 861 медали, выпущенной для Олимпиады в Солт-Лейк-Сити 2002 года 477 были вручены спортсменам-чемпионам.





TUT.BY, медали продаются, чтобы выручить деньги на дорогостояющую операцию близкому человеку. Как пояснил сам Гришин порталумедали продаются, чтобы выручить деньги на дорогостояющую операцию близкому человеку.



