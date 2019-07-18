Немного ошибся. Австралиец несколько лет хранил уникальный метеорит, считая его золотом









Золотоискатель по имени Дэвид Хоул нашел этот камень в 2015 году в региональном парке Мэриборо недалеко от Мельбурна, пишет Science Alert.





во время поиска золота мужчина обнаружил нечто необычное — очень тяжелый, красноватый камень, покоящийся в желтой глине. Он взял его домой и попробовал все, чтобы открыть его, уверенный, что внутри камня был золотой самородок — в конце концов, Мэриборо находится в районе Голдфилдс, где австралийская золотая лихорадка достигла своего пика в 19 веке.





Чтобы вскрыть свою находку, Хоул попробовал пилу, угловую шлифовальную машину, дрель, даже поместил камень в кислоту, но даже кувалда не смогла сделать трещину. Это потому, что он так ломал не золотой самородок. Как он узнал несколько лет спустя, это был редкий метеорит.





«У него был этот скульптурный вид, в ямочках. Такое бывает, когда они проникают в атмосферу, они тают снаружи, и атмосфера их лепит» — сказал геолог Мельбурнского музея Дермот Генри.





«Я видел много камней, которые люди считают метеоритами. Но только два из них когда-либо были настоящими метеоритами», — сказал Генри, который проработал в музее уже 37 лет.









Метеорит, получивший имя по месту находки — Maryborough, по большей части состоит из железа, то есть является хондритом H5. Его возраст оценивается на уровне 4,6 млрд лет. Он весит 17 кг, и это второй по величине хондрит в Австралии, после 55-килограммового метеорита, найденного в 2003 году.





Исследователи точно не знают, откуда и когда Maryborough прилетел на Землю, но у них есть предположение: вероятнее всего, он происходит из пояса астероидов между Марсом и Юпитером, откуда был вытолкнут другими небесными телами.





«Метеориты обеспечивают самую дешевую форму исследования космоса. Они переносят нас назад во времени, предоставляя информацию о возрасте, образовании и химии нашей Солнечной системы (включая Землю)», — объясняет Генри.





Углеродные датировки показывают, что метеорит находился на Земле от 100 до 1000 лет, и в период с 1889 по 1951 год было несколько наблюдений за метеоритами, которые могли соответствовать его прибытию на нашу планету.





Исследователи утверждают, что метеорит Maryborough гораздо реже золота. Это один из 17 метеоритов, когда-либо зарегистрированных в австралийском штате Виктория, и это вторая по величине хондритная масса после огромного 55-килограммового образца, в вленного в 2003 году.





«Это всего лишь 17 метеорит, найденный в Виктории, в то время как там были найдены тысячи золотых самородков», — сказал Генри.



