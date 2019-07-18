velcom | A1 запустил «Ночной безлимит»

Источник материала: Tut.by

velcom | A1 запустиил новую услугу — «Ночной безлимит». Она открывает безлимитный доступ в интернет в период с 01.00 по 06.00 без ограничений скорости и трафика.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В сообщении компании говорится, что «услуга позволит свободно играть в многопользовательские онлайн-игры, слушать музыку, смотреть YouTube, а также скачивать неограниченный объем информации, пользуясь ресурсами незагруженной сети (в сравнении с дневным временем)».

В velcom | A1 добавляют:

Если основной объем трафика, включенный в абонентскую плату, не израсходован, с подключенным пакетом «Ночной безлимит» с 01.00 до 06.00 основной трафик перестает расходоваться.

Если основной объем трафика, включенный в абонентскую плату, закончился и действует безлимитный интернет на ограниченной скорости, с пакетом «Ночной безлимит» с 01.00 до 06.00 ограничение трафика по скорости снимается.

Если основной объем трафика, включенный в абонентскую плату, закончился, а других безлимитных опций не подключено, ежедневно с 01.00 до 06.00 трафик начинает опять предоставляться без ограничений скорости и объема.

Пакетом «Ночной безлимит» могут воспользоваться абоненты нескольких тарифных планов. Пользователям «Анлим S», «Анлим М», «Анлим L» услуга обойдется в 3,80 рубля в месяц. Для абонентов «lemon Z» и «lemon Y» «Ночной безлимит» до конца года стоит 0,90 рубля в месяц, в «lemon X» услуга включена в абонентскую плату.