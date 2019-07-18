Для тех, кто не поедет на Минское море. Куда сходить в столице 19 - 21 июля

Источник материала: Tut.by

Судя по тому, как активно минчане просматривают «Афишу», дома сидеть никто не собирается. Мы подглядели статистику всех ивентов на уикенд: в каждом блоке — «Кино», «Концерты», «Театр», «Выставки», «Другое» — выделили страницы, которые вы чаще всего просматривали в период с 14 по 18 июля. Вишенкой на торте добавили кое-что от редакции.

Попасть на лидера проката — «Человек-паук»



Кадр из фильма «Человек-паук: Вдали от дома»

Когда: все выходные. Где: во всех кинотеатрах. Сколько: от 5 рублей 50 копеек. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Еще на прошлой неделе в минском прокате определился единоличный победитель — новинка от Marvel «Человек-паук: Вдали от дома». Мы уже рассказывали , почему это кино сложно назвать гениальным, но если фильм нравится минчанам, не видим поводов о нем молчать. По сюжету Питер Паркер вместе с друзьями отправляется на летние каникулы в Европу. Однако отдохнуть приятелям вряд ли удастся: Питеру придется согласиться помочь Нику Фьюри раскрыть тайну существ, вызывающих стихийные бедствия и разрушения по всему континенту.

Бонус от AFISHA.TUT.BY: рекомендуем вам свеженький триллер от независимой компании А24, которая никогда не чуралась поломать мозги своим зрителям — «Солнцестояние» . Его снял Ари Астер — прошлым летом его одновременно любили и ругали за атмосферную «Реинкарнацию». В трейлере новинки — странные ритуалы, кровь и еще много неприятных вещей. Но настоящие ценители точно увидят в этом хореографичность чего-то хтонического.

Что показывают в минских кинотеатрах





Когда: все выходные. Где: в столичных барах и кафе. Сколько: 12 рублей.

На прошлой неделе в столице стартовал очередной гастрономический фестиваль Gastrofest — на этот раз с итальянской темой. За любой сет у вас попросят 12 рублей: в меню — тартар, много видов брускетты и, разумеется, тирамису. Все сеты и их описания, чтобы вам все было понятно, мы собрали тут . Фестиваль продлится до 28 июля.





Когда: все выходные. Где: « Дримлэнд ». Сколько: 30 рублей, детям от 4 до 15 лет — 50%-ная скидка, до 3 лет — вход свободный. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Понятно, что сейчас за окном далеко не Турция, но сколько можно терпеть эту погоду? Надо давать ей бой (только так победим). Тем более аквапарк «Дримлэнд» все еще зовет вас в гости (а в субботу обещают щедрые 25!). Напоминаем, что это по-прежнему единственный в стране открытый аквапарк, который функционирует лишь три летних месяца. В этом году он обзавелся новыми горками, но, ясное дело, не растерял былого драйва. Рекомендуем покупать билеты у нас : во-первых, немного сэкономите, во-вторых, уж точно избежите мерзких очередей.

Кстати! В «Дримлэнде» в выходные пройдет большой танцевальный Open air — это будет 20 июля в 19.00. А вход — не поверите — свободный.

Идеи для семейного отдыха: куда пойти с детьми

Сходить на очень странную выставку



Фото: yankelevi.ch

Когда: все выходные, 12.00 — 21.00. Где: « Корпус ». Сколько: бесплатно.

Она называется «Массаж деревянной ноги». Не пугайтесь, это первая персональная выставка 80-летнего художника-сюрреалиста из Воложина Вилия Янкелевича. Инженер-лесовод по профессии, Вилий последние 50 лет творит у себя в гараже в отрыве от профессиональной среды и художественных тенденций. На протяжении многих лет Вилий ежедневно контактировал с лесом, что обращало его внимание на место человека в природе и природу самого человека, где порядок содержит хаос.

Бонус от AFISHA.TUT.BY: может, пришло время сходить на фестиваль песчаных скульптур в «Дримлэнде»? Если хочется разнообразить свой Instagram, тем более стоит.

Выбираем интересную выставку в Минске

Зачекиниться на балканской вечеринке



Фото предоставлено организаторами

Когда: 19 июля, с 19.00. Аfter-party начинается с 23.00. Где: Ok16. Сколько: от 16 рублей. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Если соединить сербскую свадьбу, цыганские посиделки и болгарское радушие, на выходе получится самая настоящая «Черная кошка, белый кот. Балкан party в Ок16» . В рамках проекта National Nights 19 июля в самом сердце культурного Минска будет твориться настоящий бардак вместе с табором артистов, красивых цыганских женщин и колоритных мафиози. Так что расчехляйте свои роскошные платки, доставайте яркую одежду (цепи, шляпы, усы и загар приветствуются) и скачите на улицу Октябрьскую. Еще и кормить вкусно будут.

Бонус от AFISHA.TUT.BY: 19 июля в 21.00 приходите в « Скотный двор » почиллить на «Оруэлл-пати» — там будут лучшие бармены, кальян-зона, музыка Intelligency, открытое небо и свободный вход.

Ночная жизнь Минска: ищем крутую вечеринку

Побывать на празднике МЧС



Фото: Дмитрий Гладкий, TUT.BY

В субботу в Минске будут отмечать День пожарной службы. Гостей праздника ожидают парад и выставка пожарной аварийно-спасательной техники, концерт и фейерверк, водная феерия, а еще демонстрация работы воздушных судов и множество «точек активации». Малышам понравятся ростовые куклы, с которыми можно будет сфотографироваться, и лабрадоры из кинологической службы. А подкрепиться можно будет на одной из четырех полевых кухонь.

Все бесплатные события столицы

Послушать классику у Ратуши



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY. Носит иллюстративный характер

Когда: 20 июля, 20.30. Дальше — каждую субботу. Где: у Ратуши (пл. Свободы). Сколько: бесплатно.

Уже в эту субботу стартует один из самых громких бесплатных проектов в центре столицы. Это мы, конечно же, про серию концертов «Классики у Ратуши». Всего в Беларуси пройдет 10 концертов в 5 городах, а самый первый из них состоится уже завтра: 20 июля раскачивать толпу почитателей высокого искусства будет Государственный академический симфонический оркестр Республики Беларусь. К слову, все бесплатные фестивали лета в Минске мы собрали тут .

Бонусы от AFISHA.TUT.BY: за крутыми фестами надо ехать за город. В субботу и воскресенье в Дудутках пройдет рыцарский фестиваль «Наш Грюнвальд» с реконструкцией и городом мастеров. А с 19 по 21 июля в 30 километрах от Минска белорусский пауэрлифтер Шимко собирает друзей на фестивале здоровья, приедет даже американец Стивен Сигал.

Все концерты в Минске и регионах

Завершить выходные театрально



Фото предоставлено организаторами

Действие спектакля «Пигмалион» начинается на лондонской улице, где волей судьбы знакомятся три персонажа — цветочница Элиза, полковник Пикеринг и профессор фонетики Хиггинс. Ладно, это вы и так знаете. Приходите в Горьковский театр, увидите постановку глазами режиссера Аркадия Каца.

Бонус от AFISHA.TUT.BY: кстати, на «Чорную панну Нясвіжа» по Дудареву остались билеты. Кому-то крупно повезло!

Что смотреть в минских театрах

Про «Песочницу» не забыли?



Фото: vk.com/pesochnica.minsk

Когда: все выходные, 12.00 — 23.00. Где: ул. Куйбышева, 45. Сколько: бесплатно.

Как и каждые выходные, на любимой площадке минчан пройдет серия мероприятий. И мы просто не можем не рассказать вам о них — вход-то свободный. 19 июля в 21.00 аргентинский гитарист Omar Itcovoci, который долго жил в США и играл с самыми известными звездами блюза, выступит с белорусским коллективом Big Daddy Blues. 20 июля в 18.00 концерт даст коллектив Afrococoa , чей стиль навеян творчеством мировых блюз-, соул- и регги-исполнителей, а еще традиционной западноафриканской музыки. 21 июля с 14.00 снова будут показывать кино с интерактивом, конкурсами и призами, а с 18.30 в центре площадки начнут играть диджеи.

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